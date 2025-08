Sterrenstof podcast #51 is te beluisteren!

door

⭐Astroblogs en Sterrenstof werken vanaf nu samen!!⭐ Naar aanleiding van ⭐ Naar aanleiding van de inspirerende Astroblog over de 50e podcast van Sterrenstof van Martin Schoenmaker heb ik contact gezocht met de oprichter en hoofdredacteur van Sterrenstof, Anco van Hal. Afgesproken is dat we samen aandacht schenken aan onze websites. Ik zal maandelijks de nieuwe podcasts van Sterrenstof in een Astroblog beschrijven, op de website van Sterrenstof zal aandacht aan de Astroblogs worden gegeven (zie de banners onderaan op hun website). Ergens komend najaar zal ik ook als hoofdgast optreden in één van de Podcasts.

Sterrenstof podcast #51 is deze week gepubliceerd en is hier te beluisteren!!!! In deze aflevering is Rob Walrecht (sterrendeskundige) de hoofdgast van Sterrenstof. Hij is onder andere bekend van de planisfeer, die hij produceert. Plus in deze podcast de vaste rubrieken:

– Wat heb jij aan de hemel van afgelopen maand gezien?

– De vraag van de luisteraar

– Irene’s Groene Rubriek (werktitel)

– Astronomie en ruimtevaart nieuws in het kort

– De sterrenhemel van de maand augustus 2025

SterrenStof is een infotainment talkshow over astronomie en ruimtevaart. Voor iedereen.

Presentatie en productie: Anco van Hal

Sidekicks deze aflevering: Irene Kuiper

Speciale dank aan: Wout (techniek AmsterdamFM), Erik (Allard Pierson) en Marja Walrecht

Bron: Sterrenstof.