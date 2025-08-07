Hubble maakt een schatting van de maximale grootte van de interstellaire komeet 3I/ATLAS

door

Sterrenkundigen hebben met behulp van de Hubble ruimtetelescoop waarnemingen gedaan aan de interstellaire komeet 3I/ATLAS en op basis daarvan hebben ze een schatting kunnen maken van de maximale grootte van de ijzige komeetkern. Deze is 5,6 km (bovengrens). Hij zou ook kleiner kunnen zijn, maar hij is minstens 320 meter in diameter. Hubble deed de waarnemingen op 21 juli j.l., toen de komeet op 365 miljoen km afstand stond van de aarde. Met Hubble kon men zien dat er uit de kern een pluim van stof wegspringt. De hoeveelheid materie die de komeet kern verliest komt overeen met die van de ‘lokale’ kometen die rond de zon vliegen.

Meer over de waarnemingen met Hubble aan komeet 3I/ATLAS is gepubliceerd in The Astrophysical Journal Letters en is hier te lezen.

Bron: ESA/Hubble.