Hoor die leeuw eens brullen in Cepheus

In het noordelijke sterrenbeeld Cepheid staat op de rand met het naburige sterrenbeeld Hagedis Sh2-132, nummer 132 in de catalogus opgesteld door Stewart Sharpless van allerlei HII emissienevels in de Melkweg. Sh2-132 is beter bekend onder de naam Leeuwnevel en da’s niet zo gek als je naar de foto hierboven kijkt. Links – het meest heldere deel van de nevel – stelt de kop van de leeuw voor, naar rechtsboven wijst de staat van de leeuw en eronder zie je in geel en blauw zijn poten. Ja, je moet er een beetje verbeelding voor hebben, maar dan kom je een eind. De nevel staat op ongeveer 10.000 lichtjaar afstand en hij wordt tot lichten gebracht door twee zware sterren, elk met een massa van meer dan 20 maal die van onze Zon.

Ik heb de foto hier in Hongarije gemaakt door 40 subs van 180 seconden te maken en die vervolgens te stacken en stretchen in Siril, GraXpert en Gimp. Ik heb de foto’s gemaakt terwijl het praktisch Volle Maan was, zoals je kan zien aan de sfeerfoto hierboven, die ik ook heb gemaakt. De Leeuwnevel is een zwakke nevel, dus je hebt lange belichtingstijden nodig om ‘m te kunnen zien. Die twee uur van mij is dan ook wel een minimum, schat ik zo in. Je vraagt je wellicht af hoe ik zo’n zwakke nevel heb kunnen fotograferen als het Volle Maan is en de hele hemel melkwit is door de fel verlichte maan. Welnu, ik heb een narrowband-filter gebruikt, een filter dat alleen licht doorlaat van Hα en OIII bij een bandbreedte van 7 nm, twee emissielijnen die de maan niet heeft. Daarom heb ik geen centje pijn van de maan.

De foto van de Leeuwnevel is de laatste die ik gemaakt heb in Hongarije. Morgen vertrekken we weer richting huis, met tussenstops in Graz en Frankfurt.