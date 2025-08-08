8 augustus 2025

Natuurkundigen gaan donkere materie onderzoeken met een cubesat en grafiet

8 augustus 2025

Euclid Credits; ESA

Een team fysici van de Universiteit van Southampton (VK), heeft een experiment ontwikkeld om donkere materie vanuit de ruimte te onderzoeken met behulp van een cubesatelliet met een zwevend stuk grafiet en een laser. Het project heet ‘Jovian-1’. Donkere materie, een van de grootste mysteries uit het heelal, is nog nimmer met geen enkel natuurkundig experiment waargenomen. Er wordt uitgebreid naar DM gezocht, o.a. in grote deeltjesversnellers, en telescopen als Euclid, maar tot nu toe is de samenstelling van DM een onopgelost raadsel.

Donkere materie weerkaatst geen licht, en kan niet gedetecteerd worden zoals astronomen dat doen met sterren of andere hemelobjecten. DM interageert alleen met gewone materie en licht d.m.v. de zwaartekracht. Men weet van het bestaan van DM aan de hand van ‘gravitatielenzen’, krachtige zwaartekrachtvelden die onder meer rond sterrenstelsels en zwarte gaten zitten. Kijkend naar zo’n object in de ruimte, zien astronomen hoe het licht van achterliggende sterrenstelsels eromheen buigt. Onderzoekers gebruiken deze buiging, genaamd lenswerking, om de massa van objecten in het heelal te bepalen.

Simulatie van een halo van donkere materie. Credit: Wikipedia via CC BY-SA 3.0

Rond verre melkwegstelsels zit een soort halo van donkere materie, aldus Alessandra Silvestri (RUL/NatGeo), die kan men niet zien, maar uit berekeningen blijkt dat er veel meer massa is dan er met de ogen en telescopen wordt waargenomen, wat astrotrofysici ertoe bracht modellen te ontwikkelen die enorme hoeveelheden extra materie bevatten, die onzichtbaar is.”

DM, althans het grootste deel ervan (een klein deel is uit ‘gewone’ atomen opgebouwd, en betreft mogelijk uitgedoofde dwergsterren, of gaswolken in de intergalactische ruimte), maar het overgrote deel van de DM in het heelal moet uit onbekende elementaire deeltjes bestaan (daar DM een massa heeft, hebben onderzoekers sterke vermoedens dat het gaat om een deeltje). Er zijn een paar populaire kandidaten, zoals axionen en neutralino’s – hypothetische deeltjes die wetenschappers nog nooit hebben waargenomen, maar waarvan zij vermoeden dat ze bestaan.
 
Het team van de Universiteit van Southampton heeft een nieuw apparaat ontwikkeld dat op een unieke manier naar DM kan zoeken. Het experiment zit in een CubeSat van slechts 10x10x7 cm en 1,5 kg. Binnenin bevindt zich een klein plaatje grafiet van ongeveer 1 gram, dat m.b.v.  een magnetische val in beweging wordt gebracht. Een laser wordt naar een fotonendetector aan de andere kant gericht, waarbij het zwevende grafiet het licht blokkeert. Het idee is dat wanneer golven van donkere materie over de satelliet spoelen, de zwaartekracht het zwevende grafiet zou doen trillen. Dit zou ervoor zorgen dat verschillende hoeveelheden licht naar de detector zouden kaatsen, waardoor het team de aanwezigheid en kenmerken van de DM zou kunnen bepalen. 
 
“Terwijl de satelliet om de aarde draait, en dus door de halo van donkere materie die naar verwachting in het sterrenstelsel aanwezig zal zijn, zouden onze vallen – gericht in drie verschillende richtingen – verschillende hoeveelheden donkere materie-flux ontvangen”, aldus natuurkundige Tim Fuchs, en stelt verder De banen van de zon en de aarde door het sterrenstelsel zorgen ervoor dat we een bepaalde snelheid hebben ten opzichte van de halo van donkere materie. Je zou dit kunnen zien als een ‘donkere materiewind’, die ons grafiet als een zeil voortstuwt, met periodieke variaties langs de baan.”
 

De ultragevoelige sensoren van Xenon100, waarmee men WIMP’s probeert te vinden. Credit: XENON100  collaboration.

Er zijn veel verschillende vormen die DM kan aannemen, met verschillende kenmerken, zoals de massa, hoe het reageert op krachten zoals elektromagnetisme, en hoe sterk het interageert met gewone materie of zelfs andere donkere materiedeeltjes. En in de loop van de tijd zijn er verschillende experimenten uitgevoerd om op basis van theoretische eigenschappen naar specifieke typen te zoeken. Een zoekmethode gaat ervan uit dat DM zeer zelden interageert met gewone materie. Experimenten zoals LUX en XENON1T zijn ontworpen om deze kandidaten, bekend als zwak interagerende massieve deeltjes (WIMP’s), te vinden in een enorme tank met vloeibaar xenon. In de zeldzame gevallen dat een WIMP een xenonatoom tegenkomt, geeft hij een lichtflits af die gevoelige detectoren rond de tank kunnen opvangen. Deze experimenten hebben echter in de loop der jaren nog niets gedetecteerd.

Het vinden van deze versie van donkere materie is wellicht beter geschikt voor experimenten in de ruimte, waar er fysiek minder materiaal is waar de materie tegenaan kan botsen. “Als er voldoende dichtheid is aan donkere-materiedeeltjes met een voldoende hoge [interactiesnelheid], zouden ze worden afgeschermd van detectie vanaf de aarde door de atmosfeer of een andere soort overhead – bijvoorbeeld bergen om experimenten af te schermen van andere signalen, zoals de experimenten met vloeibaar xenon in de Italiaanse Alpen”, aldus Fuchs.  De satelliet zal naar verwachting begin volgend jaar in een baan om de aarde worden gelanceerd, waar hij twee jaar lang experimenten zal uitvoeren. Het team beschrijft het project in de onderstaande video. ‘Detectie van donkere materie in gewichtloosheid’. Bronnen; University of Southampton, New Atlas, ESA, NASA, Astronomie.nl

