Natuurkundigen gaan donkere materie onderzoeken met een cubesat en grafiet

Een team fysici van de Universiteit van Southampton (VK), heeft een experiment ontwikkeld om donkere materie vanuit de ruimte te onderzoeken met behulp van een cubesatelliet met een zwevend stuk grafiet en een laser. Het project heet ‘Jovian-1’. Donkere materie, een van de grootste mysteries uit het heelal, is nog nimmer met geen enkel natuurkundig experiment waargenomen. Er wordt uitgebreid naar DM gezocht, o.a. in grote deeltjesversnellers, en telescopen als Euclid, maar tot nu toe is de samenstelling van DM een onopgelost raadsel.
Donkere materie weerkaatst geen licht, en kan niet gedetecteerd worden zoals astronomen dat doen met sterren of andere hemelobjecten. DM interageert alleen met gewone materie en licht d.m.v. de zwaartekracht. Men weet van het bestaan van DM aan de hand van ‘gravitatielenzen’, krachtige zwaartekrachtvelden die onder meer rond sterrenstelsels en zwarte gaten zitten. Kijkend naar zo’n object in de ruimte, zien astronomen hoe het licht van achterliggende sterrenstelsels eromheen buigt. Onderzoekers gebruiken deze buiging, genaamd lenswerking, om de massa van objecten in het heelal te bepalen.
“Rond verre melkwegstelsels zit een soort halo van donkere materie, aldus Alessandra Silvestri (RUL/NatGeo), die kan men niet zien, maar uit berekeningen blijkt dat er veel meer massa is dan er met de ogen en telescopen wordt waargenomen, wat astrotrofysici ertoe bracht modellen te ontwikkelen die enorme hoeveelheden extra materie bevatten, die onzichtbaar is.”
Er zijn veel verschillende vormen die DM kan aannemen, met verschillende kenmerken, zoals de massa, hoe het reageert op krachten zoals elektromagnetisme, en hoe sterk het interageert met gewone materie of zelfs andere donkere materiedeeltjes. En in de loop van de tijd zijn er verschillende experimenten uitgevoerd om op basis van theoretische eigenschappen naar specifieke typen te zoeken. Een zoekmethode gaat ervan uit dat DM zeer zelden interageert met gewone materie. Experimenten zoals LUX en XENON1T zijn ontworpen om deze kandidaten, bekend als zwak interagerende massieve deeltjes (WIMP’s), te vinden in een enorme tank met vloeibaar xenon. In de zeldzame gevallen dat een WIMP een xenonatoom tegenkomt, geeft hij een lichtflits af die gevoelige detectoren rond de tank kunnen opvangen. Deze experimenten hebben echter in de loop der jaren nog niets gedetecteerd.
Het vinden van deze versie van donkere materie is wellicht beter geschikt voor experimenten in de ruimte, waar er fysiek minder materiaal is waar de materie tegenaan kan botsen. “Als er voldoende dichtheid is aan donkere-materiedeeltjes met een voldoende hoge [interactiesnelheid], zouden ze worden afgeschermd van detectie vanaf de aarde door de atmosfeer of een andere soort overhead – bijvoorbeeld bergen om experimenten af te schermen van andere signalen, zoals de experimenten met vloeibaar xenon in de Italiaanse Alpen”, aldus Fuchs. De satelliet zal naar verwachting begin volgend jaar in een baan om de aarde worden gelanceerd, waar hij twee jaar lang experimenten zal uitvoeren. Het team beschrijft het project in de onderstaande video. ‘Detectie van donkere materie in gewichtloosheid’. Bronnen; University of Southampton, New Atlas, ESA, NASA, Astronomie.nl
