“Rond verre melkwegstelsels zit een soort halo van donkere materie, aldus Alessandra Silvestri (RUL/NatGeo), die kan men niet zien, maar uit berekeningen blijkt dat er veel meer massa is dan er met de ogen en telescopen wordt waargenomen, wat astrotrofysici ertoe bracht modellen te ontwikkelen die enorme hoeveelheden extra materie bevatten, die onzichtbaar is.”



Het team van de Universiteit van Southampton heeft een nieuw apparaat ontwikkeld dat op een unieke manier naar DM kan zoeken. Het experiment zit in een CubeSat van slechts 10x10x7 cm en 1,5 kg. Binnenin bevindt zich een klein plaatje grafiet van ongeveer 1 gram, dat m.b.v. een magnetische val in beweging wordt gebracht. Een laser wordt naar een fotonendetector aan de andere kant gericht, waarbij het zwevende grafiet het licht blokkeert. Het idee is dat wanneer golven van donkere materie over de satelliet spoelen, de zwaartekracht het zwevende grafiet zou doen trillen. Dit zou ervoor zorgen dat verschillende hoeveelheden licht naar de detector zouden kaatsen, waardoor het team de aanwezigheid en kenmerken van de DM zou kunnen bepalen.



“Terwijl de satelliet om de aarde draait, en dus door de halo van donkere materie die naar verwachting in het sterrenstelsel aanwezig zal zijn, zouden onze vallen – gericht in drie verschillende richtingen – verschillende hoeveelheden donkere materie-flux ontvangen”, aldus natuurkundige “ , aldus natuurkundige Tim Fuchs, en stelt verder De banen van de zon en de aarde door het sterrenstelsel zorgen ervoor dat we een bepaalde snelheid hebben ten opzichte van de halo van donkere materie. Je zou dit kunnen zien als een ‘donkere materiewind’, die ons grafiet als een zeil voortstuwt, met periodieke variaties langs de baan.”

