Webb vindt nieuwe aanwijzingen voor een grote planeet bij Alpha Centauri A

Sterrenkundigen hebben met de Webb ruimtetelescoop nieuwe aanwijzingen ontdekt voor een grote planeet die zou draaien om de ster Alpha Centauri A. Samen met Alpha Centauri B en Proxima Centauri vormt deze ster een drievoudig systeem, dat van alle sterren het dichtst bij de zon staat, op slechts vier lichtjaar afstand. Alpha Centauri A en B zijn twee sterren die op de zon lijken, terwijl Proxima Centauri een rode dwergster is. Eerder werden al drie planeten ontdekt bij Proxima Centauri en het was lastig om planeten te spotten bij de andere twee sterren, vooral omdat die zo lichtsterk zijn en hun licht eventuele planeten overbelicht. Maar met Webb’s Mid-Infrared Instrument (MIRI) lijkt het nu toch gelukt te zijn.

Het gaat om een grote planeet, een gasreus á la Jupiter en Saturnus, en hij bevindt zich in de leefbare zone rondom Alpha Centauri A, de zone waar water in vloeibare toestand kan bestaan, dé voorwaarde voor de eventuele aanwezigheid van leven. De eerste aanwijzingen voor de planeet werden gedaan in augustus 2024, toen men het licht van α Cen A (de korte naam van de ster) met een coronograaf kon wegfilteren en een object werd gezien dat wel 10.000 keer zwakker was qua lichtsterkte dan de ster. Het stond op een afstand van twee keer de afstand tussen de aarde en de zon, dus zo’n 300 miljoen km. Toen men er in februari en april dit jaar opnieuw naar keek was het object niet meer te zien! Men ging toen alle mogelijkheden in een computermodel stoppen om te kijken of het zou kunnen gaan om een ‘verdwijnende planeet’, eentje die gedurende bepaalde periodes gezien vanaf de aarde niet zichtbaar is. Daarbij maakte men gebruik van gegevens van de Europese VLT in Chili, die in 2019 al aanwijzingen had gezien voor een planeet bij α Cen A. Uit de berekeningen blijkt dat het inderdaad hoogstwaarschijnlijk om een planeet gaat, al moet de bevestiging daarvan nog komen door onafhankelijke waarnemingen. Als dat is gebeurd dan zou dit de dichtstbijzijnde planeet zijn buiten ons zonnestelsel die in de leefbare zone om een zonachtige ster draait.

Bron: NASA.