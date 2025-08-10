Allerzwaarste superzware zwarte gat ooit waargenomen ontdekt in het Kosmische Hoefijzer

door

Sterrenkundigen hebben mogelijk het allerzwaarste superzware zwarte gat dat ooit is waargenomen ontdekt. Het gaat om een zwart gat dat maar liefst 36 miljard keer zo zwaar is als de zon en dat zich bevindt in de kern van het sterrenstelsel genaamd het Kosmische Hoefijzer. Thomas Collett (University of Portsmouth) en zijn team ontdekten het zwarte gat, dat – indien bevestigd – wel 10.000 keer zo zwaar is als het superzware zwarte gat in het centrum van ons Melkwegstelsel, Sagittarius A*. Het Kosmische Hoefijzer wordt zo genoemd omdat het stelsel (genaamd LRG 3-757, gelegen in het sterrenbeeld Leeuw), héél zwaar is en hij als een zwaartekrachtlens werkt voor een achtergrond-sterrenstelsel dat zich gezien vanaf de aarde exact achter ‘m bevindt. Doordat het Kosmische Hoefijzer door zijn massa de ruimte sterk kromt wordt het licht van dat er achter liggende stelsel gekromd tot de vorm van…. yep een hoefijzer. De massa van dit hoefijzer: zo’n 5,2 biljoen zonsmassa!

De massa van het superzware zwarte gat kon op twee manieren worden bepaald. Op de eerste plaats door zijn werking als zwaartekrachtlens: licht van er achter liggende objecten wordt verbogen en daarmee is zijn massa te berekenen. Op de tweede plaats door de beweging van sterren in de buurt van het zwarte gat – de zogeheten stellaire kinematica. Ook die beweging levert informatie op over het object dat de beweging veroorzaakt. De sterren bleken soms met wel 400 km/s door het centrum te scheren.

Het Kosmische Hoefijzer, dat vijf miljard lichtjaar van ons vandaan staat, is een bijzonder sterrenstelsel, het is een zogeheten ‘fossiele groep’. Dat is de eindtoestand van de grootste door de zwaartekracht gebonden structuren in het heelal, als complete groepen van sterrenstelsel compleet zijn gebotst en gefuseerd tot één megazwaar sterrenstelsel en er geen andere grote sterrenstelsels zijn overgebleven. Het zwarte gat in de kern van het Kosmische Hoefijzer is zodoende ook zo zwaar geworden, doordat alle superzware zwarte gaten die ooit in de kernen van de afzonderlijke sterrenstelsels zaten zijn versmolten tot één megazwaar zwart gat.

Unveiling a 36 Billion Solar Mass Black Hole at the Centre of the Cosmic Horseshoe Gravitational Lens. Carlos R. Melo-Carneiro et. al. https://arxiv.org/abs/2502.13788 [image or embed] — AstroArxiv (@astroarxiv.bsky.social) 20 februari 2025 om 05:45

Er zijn mogelijk nóg zwaardere zwarte gaten dan het exemplaar in het Kosmische Hoefijzer, zoals dat in Ton 618, dat mogelijk maar lieft 66 miljard (!) zonsmassa zwaar is, maar de zekerheid daarvan is minder sterk dan het nu gevonden exemplaar.

Meer over het superzware zwarte gat in het Kosmische Hoefijzer is te vinden in het vakartikel van Carlos Carneiro et al, Unveiling a 36 Billion Solar Mass Black Hole at the Centre of the Cosmic Horseshoe Gravitational Lens, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2025).

Bron: Phys.org.