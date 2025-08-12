Sterrenkundigen detecteren de verst verwijderde snelle radioflits ooit waargenomen

door

Een internatrionaal team van sterrenkundigen heeft de verst verwijderde snelle radioflits (Engels: Fast radioburst, FRB) ooit waargenomen gedetecteerd. Het team van Manisha Caleb (University of Sydney) en haar collega’s heeft FRB 20240304B ontdekt, welke een roodvertschuiving heeft van z∼2,148 +/- 0,001, hetgeen betekent dat de snelle radioflits gebeurde toen het heelal nog maar drie miljard jaar oud was. Zo’n snelle radioflits duurt maar een milleseconde ongeveer en dan komt er een gigantische hoeveelheid energie vrij, net zoveel als de zon in drie dagen produceert. Deze FRB is ondekt met de MeerKAT radiotelescoop in Zuid-Afrika. Het licht van de uitbarsting heeft er elf miljard jaar over gedaan om de aarde te bereiken.

In eerste instantie slaagde men er niet in om het ‘moederstelsel’ van de FRB te identificeren, het sterrenstelsel waarin de snelle radioflits plaatsvond, maar dankzij Webb’s NIRCam en NIRSpec instrumenten kon men dat stelsel toch ontdekken. Uit de waargenomen dispersie van het signaal blijkt het inderdaad om een ver weg gelegen uitbarsting en niet om een lokaal iets, dat uit onze eigen Melkweg komt. Het sterrenstelsel waarin het gebeurde is een jong stelsel met een sterke mate van stervorming. In zo’n omgeving kunnen magnetars goed gedijen, de neutronensterren met een extreem krachtig magnetisch veld, waarvan wordt gedacht dat zij de snelle radioflitsen veroorzaken. De periode waarin het allemaal gebeurde komt overeen met de periode in het heelal waarvan wordt gedacht dat toen de snelheid van stervorming op zijn hoogst was.

Meer informatie over de verst verwijderde snelle radioflits ooit waargenomen staat in het artikel van Manisha Caleb et al, A fast radio burst from the first 3 billion years of the Universe, arXiv (2025).

