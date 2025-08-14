Boekrecensie: Ben ik gemaakt van sterrenstof?

Voor mijn vakantie in Hongarije had ik ‘Ben ik gemaakt van sterrenstof?‘ van de Britse ruimtewetenschapper dr. Maggie Aderin-Pocock als leesvoer in mijn koffer gedaan. Aderin-Pocock is sinds 2013 de presentator van het bekende TV-programma the Sky at Night. Zij nam het stokje over van Patrick Moore, die in 2012 was overleden en die al in 1957 begonnen was met het fameuze ruimtevaart- en sterrenkundeprogramma. Aderin-Pocock heeft al diverse boeken geschreven en ‘Ben ik gemaakt van sterrenstof’ is haar eerste kinderboek, een boek met ‘antwoorden op grote vragen van jonge wetenschappers’, zoals de ondertitel van het boek luidt. Ik heb het boek met veel plezier gelezen. Het telt drie hoofdstukken, te weten het heelal, ons zonnestelsel en mensen in de ruimte. En in al die hoofdstukken staan tientallen boeiende vragen, zoals ‘wat gebeurt er als ik in een zwart gat zou vallen?’, ‘regent het echt diamanten op Jupiter?’ en ‘hoe word ik een astronaut?’ en op al die vragen geeft Aderin-Pocock het antwoord, op een goede manier uitgelegd. Alles is prachtig geïllustreerd door Chelen Écija. Wat mij betreft is het boek voor jonge lezers een aanrader om meer over het heelal te weten te komen en is het voor ‘nieuwsgierige astronauten in de dop’ een perfecte introductie, zoals Lucas Ellerbroek het op de achterkant van het boek zegt. Hij is degene die voor de Nederlandse versie van het boek de redactie heeft gedaan [1]Voor een volgende editie zal hij één kleine correctie moeten maken over hetgeen op bladzijde 31 te vinden is: Edwin Hubble had zelf met behulp van Cepheïden een afstand van 800.000 lichtjaar tot … Lees verder, de vertaling van het boek is gedaan door collega-Astroblogger Paul Bakker.
Verschijningsvorm: Hardcover
Taal: Nederlands
Uitgeverij: Noordboek
Aantal pagina’s: 128
Druk: 1
ISBN: 9789464713244
Prijs: € 19,90.
Voetnoten
|↑1
|Voor een volgende editie zal hij één kleine correctie moeten maken over hetgeen op bladzijde 31 te vinden is: Edwin Hubble had zelf met behulp van Cepheïden een afstand van 800.000 lichtjaar tot het Andromedastelsel gevonden. Later konden anderen die afstand corrigeren tot 2,5 miljoen lichtjaar.
