Webb laat zien dat exoplaneet TRAPPIST-1 d geen aardachtige atmosfeer heeft

Recent onderzoek met de Webb ruimtetelescoop aan TRAPPIST-1 d laat zien dat deze rotsachtige exoplaneet waarschijnlijk géén aardachtige atmosfeer heeft. Caroline Piaulet-Ghorayeb (University of Chicago) en haar team hebben TRAPPIST-1 d met Webb bestudeerd, de planeet die deel uitmaakt van het unieke TRAPPIST-1 systeem, dat 40 lichtjaar van ons vandaan staat en waar om een rode dwergster maar liefst zeven rotsachtige op de aarde lijkende planeten draaien, waarvan een deel in de leefbare zone. TRAPPIST-1 d ligt net binnen die leefbare zone, waar water in vloeibare vorm kán voorkomen, aan de binnenzijde van de zone. Hij draait in slechts vier dagen om de ster TRAPPIST-1 op korte afstand (slechts 2% van de afstand aarde-zon, pakweg 3 miljoen km van de ster vandaan). Met Webb’s NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) instrument hebben ze de planeet bekeken en daaruit bleek dat er geen moleculen voorkomen, die we wel kennen in de aardse atmosfeer, zoals methaan, water en kooldioxide. OK toegegeven, er zou een héél dunne atmosfeer om TRAPPIST-1 d kunnen zitten, zo eentje als Mars heeft. Of de planeet zou hoge bewolking kunnen hebben, die het zicht op een lager gelegen atmosfeer belemmert. Maar vermoedelijk is het gewoon een kale rotsachtige planeet zonder atmosfeer, aldus Piaulet-Ghorayeb.

Sterrenkundigen zijn bijzonder geïntereseerd in het TRAPPIST-1 systeem, omdat het dichtbij gelegen is en er zeven planeten draaien om een rode dwerg, dé soort ster die het meest voorkomt in het Melkwegstelsel. Van rode dwergen is bekend dat ze erg grillig kunnen zijn en uitbarstingen kunnen meemaken, die desastreus kunnen zijn voor de planetaire atmosferen in de buurt van de ster en voor eventueel leven op die planeten. Mogelijk dat de andere planeten in de leefbare zone – dat zijn TRAPPIST-1 e, f en g, wél in het bezit zijn van een atmosfeer. Vervolgonderzoek moet dat duidelijk maken.

Meer over het onderzoek aan TRAPPIST-1 d is te lezen in het vakartikel van Caroline Piaulet-Ghorayeb et al, Strict Limits on Potential Secondary Atmospheres on the Temperate Rocky Exo-Earth TRAPPIST-1 d, The Astrophysical Journal (2025).

Bron: ESA.