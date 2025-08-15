De Omeganevel (M17) vanuit het Sagittarius observatorium

door

Het sterrenbeeld Boogschutter (Latijn: Sagittarius) staat nu laag aan de zuidelijke hemel en vanuit mijn tuintje in de Boogschutter – ahum – in Dordrecht kan ik een deel ervan net zien boven mijn schuur. Gisteravond was het een uurtje helder, daarna trok er cirrusbewolking over. En gelukkig was de bekende Omeganevel (M17/NGC 6618) net te zien als mijn telescoop bijna strak tegen de schuifpui stond, dus daarom kon ik hem mooi fotograferen. De Omeganevel is een emissienevel, welke in 1745 werd ontdekt door Jean-Philippe de Chéseaux. Het is feitelijk een sterrenhoop van ongeveer 35 hete, jonge sterren waarvan de energie de nevel er omheen doet oplichten. Hij bevindt zich op 5.000 à 6.000 lichtjaar van ons af en meet 15 lichtjaar in diameter. Op Bluesky heb ik de astrometrie-gegevens van de foto opgevraagd en dat leverde dit resultaat op:

Ik heb voor de foto 21 subs gemaakt van elk 180 seconden en die gestacked en bewerkt met de gratis programma’s Siril, GraXpert en Gimp. Ik heb de Omeganevel enkele weken geleden ook gefotografeerd in Hongarije, toen ook pakweg een uurtje. Hieronder de foto van toen (links) en van gisteravond (rechts) vergeleken met elkaar. Nou zal je direct zeggen ‘huh, hoe kan dat nou? Het is in Hongarije toch veel donkerder dan in Dordrecht in de Randstad?’ Ja klopt als een bus. Het verschil is echter dat ik in Hongarije toen geen filter heb gebruikt en gisteravond wel. Het gaat om een 7 nm narrowbandfilter, dat alleen licht doorlaat van Hα en OIII. Je ziet dat zo’n filter een groot effect heeft. Had ik dat filter in Hongarije gebruikt dan zou die foto vast nog véél beter zijn geweest.

Als ik bij de bewerking eerst de Hα en OIII eruit haal en daarna weer in Siril combineer via een PixelMath-bewerking dan komt dit er uit als resultaat:

Ook mooi toch?