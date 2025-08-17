De Sluiernevel vanuit het dakrand-observatorium

door

Eén ding is zeker, er wordt op dit moment in het centrum van het Universum, Dordrecht (!!!), ech wel kei en keihard astrofotografisch gezweet en gezwoegd. Astroblogs-hopman Arie is waarlijk niet meer te stuiten als het gaat om onze zintuigen te strelen met het één na de andere kneiterkekke hemelkiekje….enne….hoewel mijn jarenlange gestage “hemelproduktie” even een hikje heeft gehad vanwege de overgang van mijn roemruchte Biesbos-expeditie’s naar het bedrijven van astrofotografie vanaf de rand van het dak van mijn binnenstad-thuishonk, heb ook ik de flow en de smaak weer een beetje te pakken gekregen.

Dat “hikje” had vooral te maken met het feit dat het verschil in lichtvervuiling bezien vanuit de binnenstad in de praktijk helaas wel een beetje veel erger/negatiever bleek dan gedacht en verwacht…oeps. In een rechte lijn is mijn oude vertrouwde Biesbos waarneem stekkie in feite niet veel meer dan een kilometertje of 10 verderop….maarre….de hemel is daar toch echt best wel heel erg veel donkerder dan alhier onder de rook van de Grote Kerk van Dordt.

Nu heb ik de afgelopen anderhalf jaar toch best wel al een redelijke hoeveelheid best aardige”thuiskiekjes” op dit edele medium weten te plaatsen, vooral met dank aan de vele uitstekende astro-software paketten die tegenwoordig allemaal op het internet te vinden zijn, waarmee je heel veel mee kunt doen als het gaat om het verwijderen van lichtvervuilings-noise van je hardbevochten hemelkiekjes. Zowel Arie als den schrijver dezes zijn bijvoorbeeld nog steeds zeer gecharmeerd van het freeware gradient-verwijderings en de-noisings software paket “Graxpert”….aanradertje big time.

Dat is aan de achterzijde, de digitale zijde van het astrofotoproces….maarre….aan de voorzijde…de opnamezijde, de vrije veldzijde…. is er ook nog het nodige te winnen als het gaat om het de tent uit weten te trappen van lichtvervuilings-noise ten faveure die ozo kostbare signaal-kost…..en wel in de vorm van moderne state of the art lichtvervuilingsfilters.

Deze filters plaats je tussen het binnenkomende “fuzzy bloblicht” en je fotonenhongerige al dan niet gekoelde CCD danwel CMOS detector. Arie gebruikt ze met zijn speciale gekoelde astrocamera en ik heb er nu eentje in gebruik met mijn, voor astrofotografie gemodificeerde, Canon 1000D digitale spiegelreflexcamera. Beide detector-filtercombi’s voldoen prima en hebben allebei hun voor en nadelen……het is eigenlijk vooral een kwestie van smaak waar je uiteindelijk voor kiest.

Zoals U allen wel zult weten bestaat er die beroemde ouwe lullen kreet “dat in die goeie ouwe tijd alles beter was dan nu”….Nou als het gaat om de grandioze sport die astrofotografie is, kan die specifieke kreet wat mij betreft ongelofelijk zijn heil gaan zoeken “there were the sun don’t shines”. Als we nu nog hadden moeten aanklooien met analoge natte filmpjes astrofotografie dan hadden we nu, in die beerput van groteske lichtvervuiling, echt geen hobby meer gehad. EN DUS….lang leve het digitale tijdperk en sinds een paar jaartjes of wat…lang leve het tijdperk van moderne filtertechniek. In het begin waren het eerst vooral hele kekke narrow band filters die het landschap van de astrofotografie radicaal in de goede zin des woords overhoop wisten te smijten.

Met deze filters kon je ongeschonden dwars door de mist van (maan/stads)lichtvervuiling het licht van o.a. H-alpha, OIII en SII opvangen….en daarmee zelfs vanuit je lichtovergoten metropool-achtertuintje opeens echt prachtige hemelfoto’s maken van vooral emissienevels (Orionnevel achtige objecten).

Deze filtertechniek is zeer recentelijk een andere zeer grote vlucht aan het nemen en wel in de vorm multipass band filters, waarbij je met één filter in één opname twee danwel drie (of nog meer) van deze narrow band golftengtes tegelijk kunt opnemen en dat scheelt een heleboel opnametijd en digitaal nabewerkings gedoe.

Er zijn op dit moment best wel een heleboel fabrikanten/leveranciers van dit soort filters, die geschikt en zeer effectief zijn zowel voor het gebruik met CCD astrocamera’s als voor het gebruik met al dan niet gemodificeerde DSRL’s. Op you tube barst het “du moment” werkelijk van de informatieve filmpjes over deze materie en tegelijk is de instroom van nieuwe(re) nog betere…bla…bla…bla…filters…eh….bijna tsunami-achtig.

Ja….ik heb zeker een tijdje zitten “binge watchen” naar al die filter info filmpjes en zoiezo is er op dit moment echt een enorme hoeveelheid astrofotografie-info te vinden op you tube, maar uiteindelijk was de keuze voor mijn nieuwste astrofilter-speeltje eigenlijk gelukkig best wel een makkie omdat ik van Arie zijn eerste filtertje kon lenen om uit te proberen (dank..dank..dank!!) en wel in de vorm van een sv bony sv220 Dual pass band 1.25 inch inschroef filter. Dit filter laat alleen maar Halpha en OIII door.

Dit soort filters worden geleverd in een paar verschillende houders. Je hebt zogenaamde “clipp in filters” die je in de DSLR kunt clicken en je hebt ronde schroeffilters voor in je filterwheel of focuser bij gebruik van je astrocamera of DSRL. Deze schroeffilters hebben twee schroefmaten….1.25 inch en 2 inch.

Na één kiekje met dit leenfiltertje van Arie wist ik meteen dat, wilde ik nog een hobby hebben voor de komende paar jaren, ik ook zo’n optisch bibelotje MOEST en ZOU hebben. Zogezegd, er zijn op dit moment voor mijn gevoel zoveel van dit soort filters op de markt dat je haast geen bomen meer door het optische filter-bos zou kunnen zien en dus ben ik, om mijzelve het in zoverre maar effe een beetje makkelijk te maken, in de voetstappen van onze grote astroblogs-leidert gestapt en heb ik (bijna) hetzelfde dingetje aangeschaft. Eh…..bijna maar niet helemaal precies “monkey see…monkey do” hetzelfde, als in dat ik voor de svbony sv240 gekozen heb.

Dit is dan geen dual band filter maar een triple band met nog een “extra optisch gaatje” voor SII en dit gaatje zit dan nog meer in richting het rode en infrarode gedeelte van het spectrum. Dit “gat” zit dus in het rood voorbij de Halpha lijn terwijl OIII aan de andere (meer blauw-groene) kant van Halpha te vinden is. Ofwel dit filter is in zoverre een beetje een compromis in het feit dat ie gewoon in het algemeen net iets meer licht doorlaat dan de sv220, wat hem in theorie iets universeler zou moeten maken en dus ook “iets meer zou kunnen uitrichten” als je een melkwegstelsel op de korrel wilt nemen.

Wat dit laatste betreft is en blijft het schieten van Melkwegstelsels nog een steeds wel “une petite (grande??) probleme” in Deep sky object photograpy filter-land” want Melkwegstelsels hebben helaas de ontiegelijk onhebbelijke eigenschap om namelijk NIET op een paar smalle golflengte bandbreedtes hun kostbare licht naar ons nedrige fotonlustige Aardkloot-bewoners toe te sturen, maar dit te doen over de gehele bandbreedte van het zichtbare gedeelte van het elektromagnetisch spectrum.

Dit houdt in dat, als je in je optische trein een filter plaatst die die hinderlijke fotonen van die pal voor je waarneemplekkie staande lantarenpaal fijn om zeep helpt je helaas pindakaas ook hetzelfde doet voor die paar kostbare fotonen van dat woest-aantrekkelijke melkwegstelsel op een ziljoen lichtjaar afstand.

Dit is althans de botte harde theorie…..In de realiteit schijnen die triple/multi pass band filters toch wel degelijk de stads-melkwegstelsel-fotograaf iets te hulp te schieten en dit zou samen met software zoals het eerder genoemde Graxpert “het lichtvervuilings-leed” aangaande het kieken van vooral melkwegstelsels redelijkerwijze toch iets “draagbaarder” maken.

MAAR…..zeker voor deze objecten is in feite heel simpel een stikdonkere hemel nog steeds de beste oplossing. Dit alles gezegd hebben moet ik wel bekennen dat ik mij met die sv240 nog niet aan een melkwegstelsel gewaagd heb. Als Andromeda nog wat hoger komt te staan dan ga ik zeker een poging wagen op M31!!!

Wat dat betreft hebben we eigenlijk gewoon dikke vette mazzel dat al die prachtige emissienevels hun licht uitzenden in filterbare golflengtes. Wat dan weer wel als een zwaard van Damokles boven het hoofd van de getergde DSO stadfotograaf zou kunnen komen te hangen dat is het overschakelen van die gele Natriumverlichting naar die engblauwe LED-stadsverlichting, want die laatste is dan helaas weer een flink stuk lastiger weg te filteren. Wat betreft ben ik dan wel weer blij dat ik in de binnenstad van Dordt woon met al die schilderachtige ouderwetsch zacht geel stralende natriumlampen en voel ik me tegelijkertijd ook weer diepschuldig omdat ik mijn brave 1969 18pk 2cv’tje voorzien heb van…..yep….energie-zuinige LED verlichting. Scheelt toch minimaal 8 ampere die dat amechtige piepkleine 6volt gelijkstroom-dynamo’tje niet meer hoeft op te hoesten…..maar dat is weer heel apart verhaal en meer iets voor het clubblad van mijn eendenkluppie te Rotto!

Afijn….met mijn 20cmF6 high spec Orion Optics (UK!!) Newt uitgerust met dat sv240 filtertje geplaatst vlak voor de (gemodificeerde) Canon 1000D DSLR heb ik mijzelve een paar nachtjes prettig onledig gehouden met het schieten van stukjes van de beroemde zogenaamde “Cygnusloop” (Sluiernevel)……Dit is een 20 000 jaar oude hele grote (bijna 6 maansdiameters!!) supernova restant met meerdere NGC-nummers op een afstandje van ergens tussen de 1500….2000 lichtjaar te vinden in de richting van het (zomer)sterrenbeeld de zwaan.

Vanuit mijn huidige waarneemplek zonder filter geschoten is dit ding een bijkans onmogelijk drama….maarre….wat een feest met zo’n filter in je optische trein, kolere zeg. Ik heb dit object natuurlijk ook al eens geschoten vanuit de veel donkere biesbos..maar deze twee (samengevoegde) opnames zijn echt mijn beste sluiernevelkiekjes ooit….wat zeg ik….toen ik het eerste 6 minuten subje “schoon en fris” op mijn live view schermpje zag verschijnen kon ik gevoel niet onderdrukken dat dit zelfs wel eens mijn allerbeste DSO opname in het algemeen ooit zou kunnen gaan worden. De opname van NGC 6960, de opname met die heldere voorgrondster 52 cygni is een stack van 8 subjes van elk 6 minuten en die andere NGC 6995 is een stackje van 10 subjes van 6minuten elk.

Nabewerking is gedaan met Deep sky Stacker, Graxpert, Canon Digital photo pro en Photoshop 6.0

Oordeel aangaande dit svbony sv240 filtertje….Ik ben er kei-blij mee en het smaakt ontiegelijk naar meer.