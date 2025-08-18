Dit is CAPERS-LRD-z9, het verste zwarte gat dat ooit is waargenomen

door

Een internationaal team van sterrenkundigen heeft het verste zwarte gat dat ooit is waargenomen ontdekt. Het gaat om een superzwaar zwart gat gelegen in de kern van het sterrenstelsel genaamd CAPERS-LRD-z9 en het bestond al toen het heelal nog maar 500 miljoen jaar oud was, 3% van zijn huidige leeftijd. Dat is dus 13,3 miljard jaar terug in de tijd. Het team stond onder leiding van Anthony Taylor (Universiteit van Austin in Texas, Cosmic Frontier Center) en ze bekeken het sterrenstelsel in het kader van het James Webb Space Telescope’s CAPERS (CANDELS-Area Prism Epoch of Reionization Survey) programma. CAPERS-LRD-z9 is een zogeheten ‘Little Red Dot’ (LRD) stelsel, een klein, roodgekleurd sterrenstelsel, waar het heelal in z’n beginperiode (de eerste anderhalf miljard jaar) voil mee was en die ongewoon fel in straling zijn. Webb heeft die LRD’s ontdekt en de vraag is hoe ze zoveel licht kunnen geven. CAPERS-LRD-z9 heeft nu vermoedelijk het antwoord gegeven. Met Webb (plus het Dark Energy Spectroscopic Instrument, DESI) kon men dit kleine rode stelsel spectroscopisch bestuderen en daardoor was men in staat om te kijken hoe snel het gas rondom de kern beweegt. Daaruit kon men afleiden hoe zwaar het zwarte gat in de kern is, waar het gas omheen beweegt. Dat bleek maar liefst 300 miljoen zonsmassa te zijn, pakweg de helft van de massa van het gehele sterrenstelsel! De waarneming laat zien dat zwarte gaten al heel vroeg in het heelal héél zwaar konden worden. Over hóe dat dan weer kan zijn verschillende theorieën, maar dat vergt nog veel onderzoek.

Meer over dit superzware zwarte gat in het vroege heelal is te lezen in het vakartikel dat op 6 augustus is gepubliceerd in de Astrophysical Journal Letters.

Bron: Universiteit van Texas.