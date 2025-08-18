Verrekijkerobject van de maand: IC4665 en Peniatrowski’s Stier

door

In deze serie zoomen we in op een verrekijkerobject dat in deze periode goed zichtbaar is. Lees hier de blog met de inleiding.

Vanwege de zomervakantie heb ik een maand overgeslagen, maar we pakken de draad van deze serie nu weer op. Deze maand een object dat weinig bekendheid geniet, en toch prima zichtbaar is in een verrekijker. Het is deze dagen in de avonduren zichtbaar is en heeft leuke bonusobjecten als buren.

We beginnen onze zoektocht met de ster bèta die de schouder voorstelt van Ophiuchus, de Slangendrager, een groot sterrenbeeld ten zuidwesten van de zomerdriehoek. Het is de ster bij de gele pijl.

De officiële naam van de ster is Cebalrai, wat uit het Arabisch te herleiden is naar ‘Hond van de Herder’. Dat is toch wat anders dan een schouder. Er zijn aanwijzingen dat de Arabieren een sterrenbeeld ‘Weide’ hadden, met een herder, zijn hond en een kudde dieren, gevormd door een aantal sterren dat nu bij Hercules hoort.

Slechts een dikke graad noordwestelijk van Cebalrai vinden we een andere ‘kudde’ van sterren, ons verrekijkerobject van de maand: IC4665. Met een ic-nummer verwacht je een obscuur object, maar wees niet bang, dit is overduidelijk een sterrenhoop. Het is een van de helderste clusters die niet in de Messier- en NGC-catalogus is opgenomen. IC4665 ligt ongeveer 1400 lichtjaar van ons vandaan en is minder dan 50 miljoen jaar oud, wat relatief jong is.

Iets zuidelijk van béta staat ster gamma en vlak daaronder staat sterrenhoop Collinder 350. Dit is een oudere sterrenhoop van 600 miljoen jaar oud. Interessant is dat Cr350 in een beginnende botsing blijkt te zijn met IC4665. Bij botsende sterrenhopen moet je je niet voorstellen dat er sterren op elkaar knallen. Er is zo veel tussenliggende lege ruimte dat dat niet gebeurt. De onderlinge zwaartekracht heeft wel veel invloed op de sterbanen.

IC4665 in de verrekijker

De sterrenhoop toont twaalf vrij heldere sterren, zeer los verspreid over een gebiedje van 1 graad in diameter. Wat zwakkere sterren staan daartussen en rondom. Het is een eitje om de sterrenhoop te zien, maar door het heel open karakter is het moeilijk te zeggen waar de grens ligt. Welke sterren aan de rand er nog bij horen, en welke niet, is gissen. Hoe dan ook, het is een fraaie aanblik, een ideaal object voor de verrekijker.

We maken een kleine zijstap in oostelijke richting. Daar vinden we Poniatowski’s Stier, een in onbruik geraakt sterrenbeeldje. Het was in 1777 ingevoerd door een voormalige rector van de Universiteit van Vilnius ter ere van Stanislaus Poniatowski, koning van Polen. Hoewel het geen officiële status meer heeft, is het toch leuk om te bekijken. Het groepje van vijf sterren heeft een frappante gelijkenis met de V-vorm van de Hyaden in het echte grote sterrenbeeld Stier.

Zowel IC4665 en Poniatowski’s Stier houden zich goed onder minder goede omstandigheden. Een goed donkere hemel is wel gewenst als je de dunbevolkte sterrenhoop Cr350 wilt spotten onder ster gamma. Met weinig sterren over een gebied van 45 boogminuten springt deze groep er het best uit in een 7x kijker met een groot beeldveld.