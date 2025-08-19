De Irisnevel vanuit het Sagittarius observatorium

door

We mogen de laatste tijd niet klagen over heldere avonden en nachten en gisteravond was er ook weer zo eentje. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om mijn UV/IR cut filter weer eens te gebruiken, een filter dat ook wel bekend als een ultraviolet/infrarood cut filter. Het is een optisch filter dat ontworpen is om ultraviolet en infrarood te blokkeren, terwijl het zichtbare licht doorgelaten wordt. Voor emissienevels (die ik de laatste tijd veel gefotografeerd heb, zoals onlangs de Omeganevel, M17) is dat filter niet goed, maar voor reflectienevels – wolken van gas en stof in de ruimte die zelf geen licht uitstralen, maar het licht van nabije sterren weerkaatsen – is zo’n filter wel goed. En de Irisnevel (NGC 7023 alias Caldwell 4) in het sterrenbeeld Cepheus is zo’n reflectienevel. Hij wordt tot lichten gebracht door de ster HD 200775, die in het midden van de nevel staat. Beiden staan zo’n 1.300 lichtjaar van ons vandaan. De diameter van de Irisnevel is zo’n zes lichtjaar. Mooi zijn de donkere wolken rondom de nevel, waardoor de reflectienevel mooi afsteekt.

Voor de foto heb ik 18 opnames gemaakt van elk 180 seconden en die gestacked en bewerkt in Siril, GraXpert en Gimp. Ik had meer foto’s gemaakt, maar gisteravond wilde het volgen niet echt lopen, met name de zogenaamde ‘dithering’ leverde problemen op. Nou ja, er volgen vast nog meer avonden om dat uit te vogelen. Ik heb de foto ook nog even door de Astrometrie-bot op BlueSky gegooid, maar dat leverde niet heel veel extra objecten op de foto op: