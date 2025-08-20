Nieuw wiskundig model van het heelal kán de Hubble-spanning oplossen

door

Recent is Leonardo Giani (Universiteit van Queensland) samen met enkele collega’s met een nieuw wiskundig model van het heelal gekomen en ze zeggen dat daarmee zowel de Hubble-spanning als de σ8-spanning kúnnen worden opgelost, de twee grote kosmologische vraagstukken die er momenteel zijn. Feitelijk gaat het om het bestaande ΛCDM-model van het heelal, maar de zes parameters daarvan breiden ze uit met twee nieuwe parameters. In het nieuwe model hebben ze ook samenballende materie en uitdijende leegten (Engels: voids) meegenomen en om die goed te beschrijven hebben ze twee parameters geïntroduceerd: R_v als de minimale grootte die een leegte moet hebben om de metingen te beïnvloeden en R_c als de minimale grootte die een cluster van materie daarvoor moet hebben. Met die metingen bedoelen ze de waarnemingen gedaan aan het heelal en daarvoor gebruiken ze o.a. de metingen gedaan met het Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), dat sterrenstelsels tot 11 miljard jaar terug in de tijd heeft bestudeerd. In de grafiek hierboven de uitkomsten van berekeningen op basis van het nieuwe model en in het groene vierkant zijn de waarden voor R_v en R_c waarbij de kosmologische spanningen niet meer bestaan. Het model laat zien dat donkere energie steeds zwakker wordt, hetgeen ook al uit eerdere metingen (o.a. DESI en de SPT) naar voren is gekomen.

Meer over het nieuwe wiskundige model van het heelal is te lezen in het vakartikel van Leonardo Giani et al, Novel Approach to Cosmological Nonlinearities as an Effective Fluid, Physical Review Letters (2025).

Bron: Phys.org.