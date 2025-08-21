Supernova SN2021yfj biedt sterrenkundigen unieke kijk op het binnenste van een stervende zware ster

door

Een internationaal team van sterrenkundigen is er in geslaagd om door waarnemingen aan een supernova voor het eerst een kijk te nemen tot diep in het binnenste van een stervende, zware ster. Het gaat om de supernova SN2021yfj, die zoals de naam al aangeeft in 2021 werd ontdekt en wel met de Zwicky Transient Facility (ZTF). Het gaat om een type II supernova, die ontstaat als een zware ster (>10 zonsmassa) aan het einde van zijn leven is gekomen en daarbij zijn buitenlagen wegblaast, waarna de kern implodeert tot neutronenster of zwart gat. Het sterrenstelsel waarin de supernova plaatsvond ligt op 2,2 miljard lichtjaar afstand van de aarde. Normaal gesproken treft men in de spectra van de supernovae de licht elementen waterstof en helium. De buitenlagen van zware sterren bestaan daaruit en als die worden weggeblazen is dat hetgeen sterrenkundigen zien. Maar niet bij SN2021yfj. Want Steve Schulze (Northwestern University) en zijn team konden in het spectrum daarvan naast waterstof en helium ook koolstof waarnemen, iets wat nooit eerder is gebeurd. Daardoor kwamen de binnenste lagen van de ster, die bestaan uit zwaardere elementen zoals silicium en zwavel, bloot te liggen.

Zware sterren zoals de ‘progenitor’ van SN2021yfj hebben volgens de gangbare theorie een structuur als een uit, met diverse schillen: de buitenste schillen zijn het meest licht en naarmate de ster ouder wordt komen er nieuwe schillen bij en de schillen met de zwaarste elementen vind je binnen in de ster. Dat kan doorgaan tót de vorming van ijzer, dat zich in de kern ophoopt – zie de illustratie hierboven. Zwaardere elementen kunnen door kernfusie niet ontstaan, daarna moet de ster wel exploderen. Sterren als de progenitor van SN2021yfj stoten in de laatste fase van hun actieve leven vóórdat ze exploderen als supernova altijd hun buitenlagen met lichte elementen weg en als de schokgolf van de supernova dan tegen die eerder weggeblazen buitenlagen botst dan ontstaan via het zogeheten R-proces elementen zoals uranium en goud, die nóg zwaarder zijn dan ijzer. Door één of andere oorzaak werden in dit geval niet alleen de lagen van waterstof en helium weggeblazen, maar ook die van koolstof.

Door waarnemingen gedaan met de grote telescoop van het W.M. Keck observatorium op Hawaï kon men in het spectrum van de ster zware elementen zien zoals silicium, zwavel en argon, zwaardere elementen dan wat normaal wordt gezien bij de explosie van zware sterren – helium, koolstof, zuurstof en stikstof. Dat betekent dat men tot dieper in de ster kon kijken dan bij andere type II supernovae. Men vermoedt dat de ster zicxh andere gedroeg dan andere type II-progenitors omdat hij zich letterlijk voorafgaand aan de supernova aan stukken scheurde en dat door de extreme hitte meer buitenlagen dan anders werden weggeblazen.

Meer informatie over SN2021yfj vind je in het vakartikel genaamd Extremely stripped supernova reveals a silicon and sulfur formation site, dat gepubliceerd is in Nature.

Bron: Northwestern University.