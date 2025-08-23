Neutrinomassa kan bepaald worden met het CCBH model van zwarte gaten die donkere energie produceren

door

We hadden het hier eerder al over de theorie dat donkere energie mogelijk ontstaat zwarte gaten, die op de één of andere manier gewone materie om kunnen zetten in donkere energie – men leze deze Astroblog van november 2024 daarover. De theorie wordt het cosmologically coupled black hole (CCBH) model genoemd en recent heeft een internationaal team van sterrenkundigen daar verder onderzoek naar gedaan. Wat ze gedaan hebben is het combineren van het model met de gegevens van het Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) in Chili, dat met z’n 5.000 robotogen iedere helder nacht sterrenstelsels fotografeert en zo de expansie van het heelal nauwkeurig in beeld brengt (de afbeelding bovenaan geeft een impressie van de miljoenen stelsels die tot nu toe in kaart zijn gebracht). Hoeveel zwarte gaten er zijn – en daarmee hoeveel donkere energie ze produceren – hangt nauw samen met de snelheid van stervorming in sterrenstelsels, want zwarte gaten zijn de eindproducten van zware sterren.

Maar waar komt dan de link met neutrino’s vandaan, de ‘geestdeeltjes’ die ongemerkt met miljarden per seconde dwars door iedere vierkante centimeter van je lichaam schieten? Welnu, feitelijk zijn er drie soorten van materie, te weten gewone materie (ook wel baryonen genoemd), donkere materie en neutrino’s. Van die laatste soort (waarvan er drie ‘smaken’ bestaan) is bekend dat ze een kleine massa hebben, maar hoe groot die massa is dat is de grote vraag. Nu blijkt dat het CCBH model er mogelijk iets over kan zeggen. Want als in het heelal steeds meer baryonen in zwarte gaten verdwijnen en die weer donkere energie produceren zal de hoeveelheid baryonen die er in het lokale heelal is afgenomen zijn ten opzichte van de hoeveelheid in het vroege heelal. En daardoor kan je met metingen zoals gedaan wordt met DESI meer te weten komen over de hoeveelheid neutrino’s nu én daarmee over hun massa. Afhankelijk van twee mogelijke waarden voor de ‘star formation rate density’ (SFRD) hebben ze voor de totale massa van de drie smaken neutrino’s berekend: Σmν < 0,149 eV en Σmν=0,106 eV.

Mogelijk kan het CCBH model uitkomst voor de Hubble-spanning geven. Materie vertraagt via z’n zwaartekracht ​​de groei van het heelal, terwijl donkere energie deze versnelt. Omdat materie in de CCBH-hypothese wordt omgezet in donkere energie, vindt versnelde expansie eerder plaats en is de expansiesnelheid, de Hubble-snelheid, tegenwoordig iets hoger. Deze extra impuls brengt de kosmologische meting van de Hubble-snelheid dichter bij andere metingen, zoals die van verre exploderende sterren, de type Ia supernovae.

Meer hierover is te lezen in het vakartikel van S. P. Ahlen et al, Positive Neutrino Masses with DESI DR2 via Matter Conversion to Dark Energy, Physical Review Letters (2025).

Bron: Phys.org.