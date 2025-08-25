Lockheed Martin ontwerpt een efficiënter en goedkoper alternatief voor de Mars Sample Return-missie

NASA moet fors bezuinigen, en hierbij zijn het vooral de onbemande, wetenschappelijke missies die in het vizier liggen om gekort te worden. Zo ook de Mars Sample Return-missie, kosten zeven miljard USD, die bodemmonsters op Mars verzamelt en deze uiteindelijk naar de aarde terug zal gaan brengen, maar dreigt te worden geannuleerd vanwege veranderende prioriteiten binnen de huidge Amerikaanse regering. De missie stond al op losse schroeven, vanwege de terugtrekking van Rusland uit het programma, na de invasie van Oekraïne. Recent heeft de MSR-missie echter steun uit onverwachte hoek ontvangen. Het bedrijf Lockheed Martin heeft een gestroomlijnd, goedkoper alternatief voorgesteld dat de kosten van de missie, met meer dan de helft zou kunnen verlagen. Lockheed Martin bouwde 11 van de 22 Mars-ruimteschepen van NASA.
NASA moet bezuinigen, en zich meer gaan richten op bemande missies, naar o.a. de maan en Mars, terwijl projecten die gekenmerkt worden door enorme uitgaven zonder evenredig wetenschappelijk rendement, worden geschrapt, zie o.a. de Astroblog ‘NASA moet fors de broekriem aanhalen in 2026, ruimtetransport en wetenschap flink gekort’, over de voorgestelde bezuinigingen. De Mars Sample Return-missie, een missie met veel internationale partners, omvat het project om met meerdere ruimteschepen monsters op Mars te verzamelen, en deze terug te brengen naar aarde voor laboratorium analyses. De eerste fase van de missie is al begonnen, met NASA’s Perseverance-rover die het oppervlak van Mars verkent, en bodemmonsters verzameld. In totaal zijn er 30 geselecteerde monsters.
Deze monsters worden verzegeld in speciale containerbuizen en op de grond achtergelaten. Het idee is dat een tweede lander uiteindelijk in de buurt van de eerste lander zal landen en een tweede rover zal inzetten die het pad van de kernenergie aangedreven Perseverance zal volgen en de buizen zal verzamelen. Deze worden opgeslagen in een speciale verzegelde container, die in een kleine raket wordt geplaatst die in een baan om Mars wordt afgevuurd, waar hij samenkomt met een ander ruimtevaartuig voor de terugkeer naar de aarde.
Nu stelt Lockheed Martin dat zij dezelfde missie kunnen uitvoeren voor een bedrag van 3 miljard USD, op basis van een contract met een vaste prijs, waarbij Lockheed eventuele kostenoverschrijdingen voor zijn rekening neemt. Het idee is om de huidige ruimteschepen te vervangen door eenvoudigere, gestroomlijnde en lichtere versies, gebaseerd op LM’s ervaring met eerdere Mars- en andere ruimtemissies. Het lichtere deel is vooral belangrijk omdat de grootste kostenpost van elke missie het vervoer van de apparatuur naar Mars is (en, in dit geval, terug), dus elke gram die wordt bespaard, levert op termijn grote besparingen op.
Lockheed Martin heeft alle 22 missies van NASA naar Mars ondersteund en 11 van die ruimtevaartuigen gebouwd. LM bouwde het ruimtevaartuig en de retourcapsules voor alle drie de robotmissies van NASA voor het terugbrengen van monsters, waaronder OSIRIS-REx, dat in 2023 met succes de eerste asteroïdemonsters van NASA terugbracht. LM beheert ook alle drie de Mars-orbiters van NASA – MRO, MAVEN en Odyssey – die cruciale communicatie- en navigatie-infrastructuur zijn voor missies aan het oppervlak, zoals MSR.
Speak Your Mind