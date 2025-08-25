Lockheed Martin ontwerpt een efficiënter en goedkoper alternatief voor de Mars Sample Return-missie

NASA moet fors bezuinigen, en hierbij zijn het vooral de onbemande, wetenschappelijke missies die in het vizier liggen om gekort te worden. Zo ook de Mars Sample Return-missie, kosten zeven miljard USD, die bodemmonsters op Mars verzamelt en deze uiteindelijk naar de aarde terug zal gaan brengen, maar dreigt te worden geannuleerd vanwege veranderende prioriteiten binnen de huidge Amerikaanse regering. De missie stond al op losse schroeven, vanwege de terugtrekking van Rusland uit het programma, na de invasie van Oekraïne. Recent heeft de MSR-missie echter steun uit onverwachte hoek ontvangen. Het bedrijf Lockheed Martin heeft een gestroomlijnd, goedkoper alternatief voorgesteld dat de kosten van de missie, met meer dan de helft zou kunnen verlagen. Lockheed Martin bouwde 11 van de 22 Mars-ruimteschepen van NASA.

Deze monsters worden verzegeld in speciale containerbuizen en op de grond achtergelaten. Het idee is dat een tweede lander uiteindelijk in de buurt van de eerste lander zal landen en een tweede rover zal inzetten die het pad van de kernenergie aangedreven Perseverance zal volgen en de buizen zal verzamelen. Deze worden opgeslagen in een speciale verzegelde container, die in een kleine raket wordt geplaatst die in een baan om Mars wordt afgevuurd, waar hij samenkomt met een ander ruimtevaartuig voor de terugkeer naar de aarde.

Nu stelt Lockheed Martin dat zij dezelfde missie kunnen uitvoeren voor een bedrag van 3 miljard USD, op basis van een contract met een vaste prijs, waarbij Lockheed eventuele kostenoverschrijdingen voor zijn rekening neemt. Het idee is om de huidige ruimteschepen te vervangen door eenvoudigere, gestroomlijnde en lichtere versies, gebaseerd op LM’s ervaring met eerdere Mars- en andere ruimtemissies. Het lichtere deel is vooral belangrijk omdat de grootste kostenpost van elke missie het vervoer van de apparatuur naar Mars is (en, in dit geval, terug), dus elke gram die wordt bespaard, levert op termijn grote besparingen op.

