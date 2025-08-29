De Irisnevel revisited

door

Ik heb de Irisnevel in Cepheus vorige week al gefotografeerd, maar gisteravond heb ik er nog wat waarnemingen aan toegevoegd en de foto’s van beide avonden heb ik gecombineerd. Hierboven het resultaat, verkregen door de subs (18x180s vorige week en 17x180s gisteravond) te stacken en bewerken in Siril, GraXpert en Gimp. De Irisnevel is zoals je ziet omgeven door talloze donkere stofwolken en die zijn in 1962 al eens geïnventariseerd in de ‘Lynds’ Catalog of Dark Nebulae‘ (LDN). Op de afbeelding hieronder zie je welke dat zijn.