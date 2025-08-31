Gibeon-meteoriet verkocht voor €1,7 miljoen

door

Gisteren is bij ESTEC in Noordwijk de veiling gehouden speciaal voor de Gibeon ijzermeteoriet van volkssterrenwacht Mercurius in Dordrecht. De veiling was succesvol, want de 240 kg wegende meteoriet is verkocht en wel voor € 1,7 miljoen euro. Veilinghuis Hessink Fine Art Auctioneers had vantevoren geschat dat de ruimtesteen tussen de 800.000 en een miljoen euro zou opleveren. Een Amerikaan met een dikke portemonnee heeft de Gibeon gekocht. Hij (of zij?) moet ook het veilinghuis een percentage betalen, dus dat gaat de koper in totaal zo’n 2 miljoen euro kosten.

Toen de veiling werd gehouden zat ik met collega-Astroblogger Jan Brandt in Meppel, waar ik een telescoop van iemand ging overnemen (een SVBony SV550 122mm triplet refractor om precies te zijn). Jan is vrijwilliger bij Mercurius en via de app had hij direct contact met de negen man/vrouw sterke delegatie van Mercurius, die in Noordwijk waren. Ook op de app was te merken dat de zenuwen door de keel gierden, toen de biedingen tijdens de veiling elkaar opvolgden en het bedrag steeds hoger werd. Dat er uiteindelijk € 1,7 miljoen uitrolde hield niemand van Mercurius voor mogelijk. Ze zijn er allemaal zeer blij mee, want nu kunnen de plannen voor het opknappen van de sterrenwacht en de realisatie van een planetarium worden gerealiseerd. De sterrenwacht ontvangt jaarlijks één ton subsidie van de gemeente Dordrecht, waarmee de vaste lasten te betalen zijn. Maar voor extra investeringen is meer geld nodig en via de verkoop van de Gibeon is dat gelukt. Bij deze wil ik het bestuur en alle vrijwilligers feliciteren met deze zeer geslaagde veiling! En nu aan de slag om de volkssterrenwacht te verbeteren!