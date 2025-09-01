TESS zag 3I/ATLAS al twee maanden vóór de ontdekking en toen was het interstellaire object al actief

door

3I/ATLAS, ook wel bekend als C/2025 N1 (ATLAS), werd op 1 juli 2025 ontdekt met het Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) in Río Hurtado in Chili. Nu blijkt de komeet, die afkomstig is van buiten het zonnestelsel, twee maanden eerder al te zijn gefotografeerd en wel door de Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) van de NASA. Onderzoekers Adina Feinstein en Darryl Seligman (Michigan State) en John Noonan (Auburn) hebben foto’s van TESS bestudeerd en het blijkt dat 3I/ATLAS al voorkomt op foto’s gemaakt op 7 mei dit jaar. De waarnemingen laten zien dat 3I/ATLAS toen al vermoedelijk actief was, toen de afstand van het object tot de zon 6 AE bedroeg (zes keer de afstand aarde-zon, da’s 149 miljoen km). Ze hebben ook geprobeerd te kijken of ze konden achterhalen wat de omwentelingsperiode van de kern is, maar daar zijn ze op basis van deze waarnemingen niet in geslaagd.

Meer informatie over de waarnemingen met TESS aan 3I/ATLAS is te vinden in het vakartikel van Adina D. Feinstein et al, Precovery Observations of 3I/ATLAS from TESS Suggests Possible Distant Activity, arXiv (2025).

Bron: Phys.org.