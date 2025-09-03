SterrenStof 52 is uit!

door

Astronomiepodcast SterrenStof roept Nederlanders op hun sterrenwachten te steunen

De sterrenhemel is van ons allemaal, maar zonder steun dreigen veel sterrenwachten in Nederland hun deuren te moeten sluiten. Dat is de indringende boodschap van de nieuwste aflevering van SterrenStof, de populaire astronomie- en ruimtevaartpodcast van Anco van Hal.

In aflevering 52 schuiven Hens Zimmerman (astronomiepodcaster en werkzaam bij maandblad Universum bij sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht) en Maurice van Wijk en Douwe Keizer van Volkssterrenwacht Bussloo aan. Samen met Anco van Hal en sidekick Abe Iping bespreken zij het belang van sterrenwachten: plekken waar jong en oud de verwondering van de kosmos kunnen ervaren, waar scholen naartoe gaan en waar vrijwilligers met passie kennis delen.

Maar die sterrenwachten staan onder druk. Ze moeten steeds vaker een beroep doen op gemeenten om de toenemende lichtvervuiling tegen te gaan. Daarnaast kampen veel sterrenwachten met een tekort aan vrijwilligers en donateurs.

“Een sterrenwacht is meer dan een gebouw met een telescoop. Het is een venster op het heelal, een plek waar je voor het eerst écht de ringen van Saturnus ziet of de kraters van de maan. En juist door die waarnemingen word je bewuster van je plek in het heelal, en van de kostbaarheid van ons zeldzame leven en de natuur op aarde. Dat mag niet verdwijnen door een gebrek aan steun of aandacht.” – Anco van Hal, maker van SterrenStof

SterrenStof roept luisteraars en het brede publiek op om hun lokale sterrenwacht te bezoeken, zich aan te melden als vrijwilliger of donateur, en bij gemeenten aandacht te vragen voor het behoud van donkere nachten.

De volledige aflevering van SterrenStof is nu te beluisteren via alle bekende podcastplatforms en via sterrenstofnieuws.nl.