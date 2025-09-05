Mogelijk is een primordiaal zwart gat gedetecteerd in de ‘Little Red Dot’ Abell2744-QSO1

door

Sterrenkundigen hebben met de Webb ruimtetelescoop waarnemingen gedaan aan Abell2744-QSO1 (kortweg QSO1), een klein compact roodgekleurd sterrenstelsel in het vroege heelal, dat een actieve kern heeft en dat ook wel bekend staat als een ‘Little Red Dot (LRD). Webb heeft veel meer van die LRD’s ontdekt en de schatting is dat ze zo’n 15 tot 30% uitmaken van de bevolking van actieve sterrenstelsels in het vroege heelal. En nu komt het: Roberto Maiolino (University of Cambridge) hebben in de kern van QSO1 een superzwaar zwart gat ontdekt, dat naar schatting zo’n 50 miljoen zonsmassa zwaar is en dat al bestond toen het heelal nog maar 700 miljoen jaar oud was. De sterrenkundigen noemen het een ‘naakt’ zwart gat: “Such a ”naked” black hole, together with its near-pristine environment, indicates that this LRD is a massive black hole seed caught in its earliest accretion phase.” Daar bedoelen ze géén naakte singulariteit mee, maar het is een zwart gat zonder een omringende accretieschijf of iets van materie in de buurt. Latere waarnemingen laten zien dát er wel materie in de buurt is, maar dat is zeer ‘pristine’, zeer oers, de allerlichtste elementen waterstof en helium, die tijdens de oerknal zijn gevormd. Zwaardere elementen zijn niet gevonden. Dit zijn volgens de sterrenkundigen aanwijzingen dat het hier gaat om een primordiaal zwart gat, eentje die in het vroege heelal ontstaan is door de directe implosie van een enorme wolk gas en niet later door imploderende zware sterren en door fusies van zwarte gaten.

Sterrenkundige Peter Coles wijst er in zijn blog (zie de bron) op dat die collaps gebeurd moet zijn in de tijd in het heelal toen deze zich in de ‘stralingsgedomineerde fase‘ bevond, welke duurde tot 47.000 jaar na de oerknal. Dat betekent dat het zwarte gat in QSO1 vooral uit ingevangen straling moet bestaan. Uitgaand van een massa van enkele miljoenen zonsmassa heeft hij berekend dat dit zwarte gat ongeveer drie uur (!) na de oerknal moet zijn ontstaan. Meer over de waarnemingen aan QSO1 is te lezen in dit vakartikel en in dit vakartikel. Bron: In the Dark.