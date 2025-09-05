Zondag 7 september is er bij opkomst een totale maansverduistering

door

In de avond van zondag 7 september 2025 vindt een totale maansverduistering plaats. Hierbij beweegt de Maan zich door de schaduw van de Aarde, zodat er geen direct zonlicht meer op het maanoppervlak valt en de hele Maan veel donkerder is dan normaal. Vanuit Nederland en België is het grootste gedeelte van de eclips zichtbaar, maar het begin moeten wij missen. De verduistering heeft een grootte van maarliefst 1.37 in de kernschaduw, wat betekent dat de Maan zich dicht bij het centrum van de aardschaduw bevindt en sterk verduisterd wordt. De eclips begint om 17:28 uur en staat bij het maximum, om 20:12 uur, op een hoogte van circa 0° (in Utrecht) – de maan komt op om 20:10 uur. De eclips eindigt om 22:57 uur.

Een totale maansverduistering kan erg indrukwekkend zijn. Tijdens de totaliteit, die duurt van 19:31 tot 20:54 uur, bevindt de Maan zich volledig in de kernschaduw van de Aarde en valt er geen direct zonlicht meer op de Maan. Echter, een beetje zonlicht valt door de aardatmosfeer en wordt gebroken, waardoor dit het maanoppervlak alsnog kan bereiken. Dit is met name rood licht, waardoor er een rode gloed over de Maan komt. Deze fase wordt in de volksmond ook wel Bloedmaan genoemd, en duurt bij deze eclips circa 83 minuten. Doordat de verduistering erg centraal is, is dit effect bij deze eclips bijzonder sterk. op de afbeelding bovenaan zie je zeven fasen gedurende de bverduistering. In de tabel hieronder worden die verklaard met de tijden erbij.

Bron: Hemel.waarnemen.com.