Webb zoomt in op Pismis 24

De jonge open sterrenhoop Pismis 24 (alias NGC 6357) in Schorpioen is hier op de Astroblogs vaker voobij gekomen, onder andere in een prachtige Hubble-palette remake-versie door collega-Astroblogger André van der Hoeven. Maar ja, alle mooie dingen die met Hubble in beeld zijn gebracht die worden ook bekeken met de IR-ogen van de Webb ruimtetelescoop. En zo is het dus ook gegaan met Pismis 24, welke 5500 lichtjaar van ons vandaan ligt en waar héél zware sterren worden geboren. Hierboven zie jet het totaalplaatje wat Webb gemaakt heeft, hieronder een prachtige uitsnede. De foto is gemaakt met Webb’s NIRCam (Near-Infrared Camera) en de gasnevels die je ziet doen sterk denken aan de beroemde pilaren der creatie in de Adelaarsnevel, welke ook door Hubble en Webb in beeld zijn gebracht.

Het zijn die jonge, hete sterren die de ‘zuilen’ of ‘vingers’ creëren, dat doen ze met hun krachtige sterrenwind. De langste zuil is pakweg 5,4 lichtjaar lang en de diameter ervan op de top is 0,14 lichtjaar. Dat lijkt niet veel, maar in die 0,14 lichtjaar passen zo’n tweehonderd zonnestelsels op een rijtje.

Bron: NASA.