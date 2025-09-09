TRAPPIST-1 e zou een atmosfeer kunnen hebben, zo laat Webb zien

door

Met de Webb ruimtetelescoop wordt het TRAPPIST-1 systeem goed in de gaten gehouden en dat is niet voor niets: om de rode dwergster TRAPPIST-1 op 40 lichtjaar van ons vandaan draaien zeven rotsachtige planeten, waarvan er zich maar liefst vier in de leefbare zone bevinden, de zone waarin de temperatuur hoog genoeg is om daar vloeibaar water mogelijk te maken. Recent hebben ze met Webb maar liefst vier transities bekeken van TRAPPIST-1 e – één van die vier planeten in de leefbare zone – waarbij de planeet gezien vanaf de aarde voor de ster langs schuift en dankzij die transities zijn ze meer te weten gekomen over de planeet. Uit de waarnemingen blijkt dat TRAPPIST-1 e een atmosfeer zou kunnen hebben. De grillige ster TRAPPIST-1 heeft regelmatig uitbarstingen en die hebben er vor gezorgd dat de zogeheten primaire atmosfeer van TRAPPIST-1 e, die vooral uit waterstof moet hebben bestaan, verdwenen is. Maar er zou nog een secundaire atmosfeer met zwaardere elementen kunnen zijn, die zich heeft ontwikkeld nadat de primaire atmosfeer is verdwenen (iets dat ook gebeurd is bij de aarde!).

Met het NIRSpec instrument van Webb kon men gedurende de vier transities een zogeheten transmissiespectrum van de planeet maken en die zie je hierboven. De witte stippen zijn de daadwerkelijk gevonden emissies, de gekleurde banden zijn modellen met interpretaties van de waarnemingen. Het spectrum laat geen kooldioxide zien, dus er is op T1e (de korte naam van de planeet) geen broeikaseffect, zoals dat wel op Venus te vinden is. Mogelijk is er wel methaan (CH4) op de planeet. Ze willen nu vervolgonderzoek gaan doen met Webb aan T1e en daarbij willen ze gebruik maken van een andere planeet, te weten T1b. Daarvan weten ze zeker dat die géén atmosfeer heeft, maar dankzij waarnemingen aan T1b kunnen ze nog beter naar T1e kijken.

Bron: Universe Today.