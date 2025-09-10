Is de F356W-dropout Capotauro hèt nieuwe afstandsrecord-sterrenstelsel?

door

Het sterrenstelsel dat op dit moment te boek staat als het verst verwijderde sterrenstelsel tot op dit moment waargenomen is MoM-z14, een sterrenstelsel dat een roodverschuiving z heeft van 14,44, hetgeen betekent dat MoM-z14 al 280 miljoen jaar na de oerknal bestond. Het werd ontdekt met de Webb ruimtetelescoop, die de afstand kon bevestigen door het waarnemen van een Lyman-α break emissielijn middels NIRSpec/prism spectroscopie. Maar mógelijk kan MoM-z14 weer van die erelaats worden gekegeld, want dezelfde Webb heeft wellicht een sterrenstelsel ontdekt dat er al bijna tweehonderd miljoen jaar eerder was, toen het heelal nog maar 90 miljoen (!) jaar oud was. De vorige recordhouder was JADES-GS-z14-0, welke een roodverschuiving van z∼14,32 had, dus het stapje in roodverschuiving tussen MoM-z14 en JADES-GS-z14-0 was klein. Maar nu komt het: het sterrenstelsel waar we het nu over hebben heeft – indien bevestigd! – een roodverschuiving van…. hou je vast…. z∼32. Het gaat hier om een zogeheten F356W-dropout welke Webb gezien heeft en ze hebben het al een naam gegeven: Capotauro.

Bij ‘dropouts’ moeten we wel serieus rekening houden met kans dat het géén record-sterrenstelsel is, nee sterker nog, het zou zelfs kunnen dat het helemaal géén sterrenstelsel is. Bij dropouts gaat het om fotometrische roodverschuiving, dat wil zeggen dat ze gebruikmakend van filters bij verschillende frekwenties kijken hoeveel licht er binnen komt en aan de hand daarvan de roodverschuiving en daarmee de afstand bepalen. In een blog in 2022 schreef ik al dat die dropouts niet echt betrouwbaar zijn. In het BlueSky-bericht hierboven zie je rechtsonder met de oranje beelden de foto’s van Capotauro bij verschillende frekwenties en filters en op basis daarvan hebben Giovanni Gandolfi (University of Padua) en zijn team een fotometrische roodverschuiving kunnen bepalen, die dus uitkomt op een mega-z van 32. Dat wil zeggen áls het daadwerkelijk een sterrenstelsel is. Want het zou ook kunnen gaan om iets héél anders, namelijk een koude bruine dwergster of een grote planeet op 6.000 lichtjaar afstand, da’s bij ons om de hoek. Alleen met vervolgwaarnemingen met Webb’s NIRSpec zullen ze een spectroscopische roodverschuiving van Capotauro kunnen doen en daarmee kunnen zeggen of het een echt record-stelsel is óf een dwergster/planeet om de hoek. Laten we hopen dat ze dat kunnen doen.

Hier het vakartikel over Capotauro. Bron: