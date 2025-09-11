NASA: Marsrover Perseverance heeft vorig jaar een potentiële biosignatuur op Mars ontdekt!

door

De NASA heeft deze week bekendgemaakt dat een monster dat door de Perseverance Marsrover van NASA werd verzameld uit een oude droge rivierbedding in de Jezero-krater op Mars bewijs zou kunnen bevatten van oud microbieel leven. Het monster, genaamd “Sapphire Canyon”, dat vorig jaar uit een rots met de naam “Cheyava Falls” werd genomen, bevat potentiële biosignaturen, aldus de onderzoekers. Echt nieuws is deze ontdekking niet, want vorig jaar juli ging het al rond en ik schreef er deze Astroblog over. Nieuws is wel dat er nu een vakartikel over gepubliceerd is en wel in Nature. Perseverance vond de steen op 21 juli 2024, toen hij door Neretva Vallis reed, een vallei van 400 meter breed waar ooit water moet hebben gestroomd (zie de video onderaan), in de Jezerokrater waar de rover zich bevindt.

In de lengte van de steen lopen witte aderen van kalksulfaat, een teken dat er ooit water doorheen gestroomd is. Tussen die aderen is rood gesteente te zien en met het SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals) instrument van Perseverance is duidelijk geworden dat het rode gebied organische stoffen bevat. Tenslotte bevat de steen kleine, gebroken witte vlekjes met zwarte randen, die doen denken aan luipaardvlekken, chemicaliën die wijzen op energiebronnen voor oeroude microben, zo blijkt uit scans van het PIXL-instrument (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry). De vlekken bestaan onder meer uit de mineralen vivianiet en greigiet. Op aarde komen stenen met deze kenmerken ook voor en altijd wijst dat op fossiel microbacterieel leven. Dát er echt leven op Mars is geweest kan hiermee echter niet bewezen worden, want daarvoor is een onafhankelijke bevestiging nodig en die kan alleen geleverd worden als monsters van Marsgesteente naar de aarde worden gebracht om in laboratoria onderzocht te worden. Een potentiële biosignatuur is een substantie of structuur die mogelijk een biologische oorsprong heeft, maar waarvoor meer gegevens of nader onderzoek nodig is voordat een conclusie kan worden getrokken over de afwezigheid of aanwezigheid van leven.

Om te bepalen of er echt leven is geweest zijn er zeven criteria om de zogeheten Confidence of Life Detection (CoLD) te meten, welke je hierboven ziet. Sapphire Canyon ligt nu op Mars in een afgesloten container, om in de toekomst te worden opgehaald en naar de aarde te worden gebracht om daar verder te worden onderzocht. In totaal heeft Perseverance al 27 van die containers verspreid in de Jezero krater achtergelaten.

Bron: NASA.