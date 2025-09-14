Hawking’s theorema van fuserende zwarte gaten is bevestigd door zwaartekrachtgolf GW250114

door

Exact tien jaar geleden werd de allereerste zwaartekrachtgolf gedetecteerd, GW150914 die op 14 september 2015 als een rimpel door de ruimte ging en die de gevoelige sensoren van de LIGO detectoren in de VS deed trillen. Nu tien jaar later wordt een andere zwaartekrachtgolf – GW250114 om precies te zijn – gebruikt om een voorspelling te bevestigen die Stephen Hawking ooit deed en die bekend staat als Hawking’s theorema: in 1971 berekende Hawking dat het oppervlak van zwarte gaten met de waarnemingshorizon als straal nooit kleiner kan worden. In het geval van twee botsende en fuserende zwarte gaten (in 1971 nog een ver van mijn bed show) betekent dit dat het oppervlak van een samengevoegd zwart gat nooit kleiner is dan de som van de twee oorspronkelijke zwarte gaten waaruit het is ontstaan.

Een team van sterrenkundigen onder leiding van Maximiliano Isi (Columbia Universiteit) heeft het signaal geanalyseerd van GW250114, dat waargenomen is door de detectoren van LIGO (Virgo en KAGRA waren toen niet werkzaam). Het blijkt dat de zwaartekrachtgolf veroorzaakt is door de botsing en fusie van twee zwarte gaten, de ene 33,6 keer zo zwaar als de zon, de ander 32,2 keer zo zwaar als de zon, op 1,14 miljard lichtjaar afstand. Het oppervlak van de twee afzonderlijke zwarte gaten bedroeg bij elkaar 240.000 km², da’s pakweg de grootte van het Verenigd Koninkrijk. Het oppervlak van het zwarte gat dat door de botsing ontstond had een oppervlak van 400.000 km², ongeveer zo groot als Zweden – een duidelijke bevestiging van Hawking’s theorema. De massa van het gefuseerde zwarte gat was 62,7 zonsmassa, hetgeen betekent dat er in een fractie van een seconde (230 milliseconde om precies te zijn) voor 3,1 zonsmassa (!) aan zwaartekrachtgolven de ruimte in werd gestuurd.

Meer over de waarnemingen aan GW250114 en Hawkings theorema is te vinden in het vakartikel GW250114: testing Hawking’s area law and the Kerr nature of black holes, Physical Review Letters (2025).

Bron: Phys.org.