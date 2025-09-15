Pas ontdekte odd radio circle (ORC) werpt nieuw licht op deze mysterieuze objecten

door

Ze worden ORC’s genoemd, odd radio circles, enorme cirkels in de ruimte (tot wel 50 keer zo groot als het Melkwegstelsel) die alleen maar radiostraling uitzenden en geen andere vorm van straling. Er zijn er maar een handjevol van bekend en de laatste die ontdekt werd is ORC J0356–4216, met behulp van de MeerKAT radiotelescoop in Zuid-Afrika in oktober 2023. De ORC is nader bestudeerd door een team van sterrenkundigen onder leiding van Sam Taziaux (Bochum Universiteit) en daarbij hebben ze ook gebruik gemaakt van de Australische SKA Pathfinder (ASKAP) radiotelescoop. Het blijkt dat ORC J0356–4216 een symmetrische dubbele ringstructuur heeft met een diameter van twee boogminuten (zie de afbeelding hierboven). De roodverschuiving van het sterrenstelsel WISEA J035609.67–421603.5, waar de dubbele ringen omheen staan, bedraagt z∼0,494 en dat betekent dat de ringen zo’n 2,18 miljoen lichtjaar in diameter zijn.

Op de vraag wat de oorsprong is van deze ORC denken de sterrenkundigen dat er twee plausibele verklaringen zijn. Het zou kunnen gaan om een overblijfsel van een vroegere actieve galactische kern (AGN)-fase of het resultaat van een grootschalige schokgolf, zoals die welke ontstaan ​​door interacties of fusies van groepen sterrenstelsels. Ze geven de voorkeur aan het eerste scenario, dat er sprake is van een vroegere AGN-activiteit, waarbij het superzware zwarte gat in de kern van het elliptische sterrenstelsel, door aanvoer van heel veel materie een uitbarsting moet hebben ondergaan, waarbij er in de vorm van sterke jets of straalstromen materie de ruimte in werd gespuwd.

Meer over deze ORC is te vinden in het vakartikel van Sam Taziaux et al, Deep polarimetry study reveals double ring ORC-like structures, arXiv (2025).

Bron: Phys.org.