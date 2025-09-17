‘90% kans dat we komend decennium een zwart gat zien… exploderen’

door

Dat zwarte gaten bestaan is met zekerheid aangetoond en dat ze door hun zwaartekracht materie aantrekken en daardoor vanuit hun accretieschijf uitbarstingen meemaken is ook bekend. Maar dat ze zelf exploderen is niet bekend en het is ook nog nooit waargenomen. En toch is het theoretisch mogelijk dat zwarte gaten zelf (dus niet hun accretieschijf) exploderen. De basis hiervoor is de theorie van de verdampende zwarte gaten, welke in 1975 werd opgesteld door Stephen Hawking. Hij berekende dat zwarte gaten ondanks hun extreme zwaartekracht toch straling kunnen uitzenden – de zogeheten Bekenstein-Hawkingstraling – en dat ze daardoor energie en daarmee ook massa verliezen. Hoe kleiner de zwarte gaten des te heter ze worden en dat leidt er in theorie toe dat ze op het laatst exploderen. Wij kennen stellaire zwarte gaten (pakweg 3 tot enkele tientallen zonsmassa) en superzware zwarte gaten (miljoenen tot miljarden zonsmassa) en voor deze zwarte gaten is de tijd van verdamping tot ze exploderen vele malen groter dan de leeftijd van het heelal, welke nu 13,8 miljard jaar bedraagt. Maar voor de zogeheten oerzwarte gaten of primordiale zwarte gaten zou het een ander verhaal worden. Dat zijn hypothetische zwarte gaten die kort na de oerknal zijn ontstaan en die qua massa een stuk kleiner kunnen zijn dan stellaire zwarte gaten.

Op basis van eerdere berekeningen werd gedacht dat oerzwarte gaten met een massa ≈10¹¹ kg een levensduur zouden hebben van ongeveer de leeftijd van het heelal. Die zouden nu dus kunnen exploderen, mits ze nooit groeiden in massa door toevoer van materie. De kans dat we zo’n explosie zouden zien werd echter heel laag ingeschat: eens per 100.000 jaar. Maar sterrenkundigen van de University of Massachusetts Amherst (VS) hebben nieuwe berekeningen gedaan en daarbij hebben ze rekening hehouden met de elektrische eigenschappen van zwarte gaten. Oerzwarte gaten zouden een kleine elektrische lading bij hun ontstaan kunnen krijgen door de interactie met hypothetische donkere elektronen en als gevolg van die lading zou hun levensduur op het laatst een poos stabiliseren. Door die stabilisatie wordt de kans dat we exploderende oerzwarte gaten kunnen zien sterk vergroot. Ze schatten in dat de kans 90% bedraagt dat we komende tien jaar zo’n exploderend oerzwarte gat in het heelal zien. Hóe die explosie er dan precies uitziet en hoe deze te onderscheiden is van andere soorten explosies (zoals supernovae en gammaflitsers) is nog niet bekend.

Meer over de exploderende oerzwarte gaten is te vinden in dit vakartikel, dat pububliceerd is in The Physical Review Letters.

Bron: Eurekalert.