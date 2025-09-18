Kan Hayabusa2 landen? Nieuw onderzoek toont aan dat de planetoïde waarop de ruimtemissie zich richt kleiner en sneller is dan gedacht

door

Astronomen hebben sterrenwachten over de hele wereld, waaronder de Very Large Telescope (VLT) van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO), gebruikt om de planetoïde 1998 KY26 te onderzoeken. Daarbij is gebleken dat de planetoïde bijna drie keer zo klein is, en veel sneller ronddraait, dan tot nu toe werd aangenomen. 1998 KY26 is in het jaar 2031 het doelwit van de verlengde onderzoeksmissie van de Japanse ruimtesonde Hayabusa2. De nieuwe waarnemingen bevatten belangrijke informatie voor de missie naar de planetoïde, slechts zes jaar voordat de ruimtesonde haar bestemming zal bereiken.

‘We hebben ontdekt dat de eigenschappen van het object totaal anders zijn dan verondersteld’, zegt astronoom Toni Santana-Ros, onderzoeker aan de Universiteit van Alicante, Spanje, die leiding gaf aan een studie over 1998 KY26, waarvan de resultaten vandaag in Nature Communications zijn gepubliceerd. In combinatie met eerdere radargegevens hebben de nieuwe waarnemingen aangetoond dat de planetoïde slechts elf meter breed is, wat betekent dat hij gemakkelijk zou passen in de koepel van de VLT-unit-telescoop waarmee hij is waargenomen. Ook draait hij ongeveer twee keer zo snel rond als tot nu toe werd gedacht. ‘Een dag op deze planetoïde duurt slechts vijf minuten!’, zegt Santana-Ros. Eerdere gegevens wezen erop dat de planetoïde een diameter van ongeveer dertig meter had en in ongeveer tien minuten een omwenteling maakte.

‘De kleinere omvang en snellere rotatie die nu zijn gemeten, maken het bezoek van Hayabusa2 nog interessanter, maar ook nog uitdagender,’ zegt medeauteur Olivier Hainaut, astronoom bij ESO in Duitsland. Dit komt omdat een landingsmanoeuvre, waarbij het ruimtevaartuig de planetoïde zal ‘kussen’, nu moeilijker uitvoerbaar zal zijn dan verwacht.

1998 KY26 is het laatste doelwit van de ruimtesonde Hayabusa2 van het Japanse ruimteagentschap JAXA. Tijdens zijn oorspronkelijke missie verkende Hayabusa2 in 2018 de negenhonderd meter grote planetoïde 162173 Ryugu en leverde hij in 2020 monsters van diens oppervlak op de aarde af. Omdat er nog brandstof over was, werd de missie van de ruimtesonde verlengd tot 2031, het jaar waarin hij bij 1998 KY26 aankomt. Het zal dan voor het eerst zijn dat een ruimtesonde zo’n kleine planetoïde ontmoet. Bij eerdere missies werden alleen planetoïden met afmetingen van honderden of zelfs duizenden meters bezocht.

Ter ondersteuning van de voorbereiding van de missie hebben Santana-Ros en zijn team 1998 KY26 vanaf de grond waargenomen. Omdat de planetoïde erg klein en dus erg lichtzwak is, moest met het onderzoek worden gewacht totdat hij relatief dicht bij de aarde kwam en moesten grote telescopen worden ingezet, zoals ESO’s VLT in de Atacama-woestijn in het noorden van Chili.

Uit de waarnemingen bleek dat de planetoïde een helder oppervlak heeft en waarschijnlijk bestaat uit een massief stuk gesteente dat mogelijk een brokstuk is van een planeet of een andere planetoïde. Het onderzoeksteam kan echter niet volledig uitsluiten dat de planetoïde bestaat uit losjes samengeklonterd puin. ‘We hebben nog nooit een planetoïde van tien meter van dichtbij gezien, dus weten we niet precies wat we mogen verwachte en hoe hij eruit zal zien,’ zegt Santana-Ros, die tevens verbonden is aan de Universiteit van Barcelona.

‘Het verbazingwekkende van dit verhaal is dat we hebben ontdekt dat de grootte van de planetoïde vergelijkbaar is met die van het ruimtevaartuig dat hem gaat bezoeken! Dat we desondanks met onze telescopen zijn kenmerken hebben kunnen vaststellen, betekent dat we in dat in de toekomst ook voor andere objecten kunnen doen’, zegt Santana-Ros. ‘Onze methoden kunnen van invloed zijn op de plannen voor de toekomstige verkenning van planetoïden die in de buurt van de aarde komen of zelfs voor de eventuele ontginning van planetoïden.’

‘Bovendien weten we nu dat we zelfs de eigenschappen van de kleinste potentieel gevaarlijke planetoïden kunnen onderzoeken die de aarde zouden kunnen treffen, zoals degene die in 2013 in de buurt van de Russische stad Tsjeljabinsk insloeg en nauwelijks groter was dan KY26’, concludeert Hainaut.

Meer informatie

De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in het artikel ‘Hayabusa2♯mission target 1998 KY26 preview: decametre size, high albedo and rotating twice as fast’, dat in Nature Communications verschijnt.

Bron: ESO.