Week Astrovakantie in Fouleix

Morgen vertrek ik naar Frankrijk om net als vorig jaar deel te nemen aan de jaarlijkse ‘Astrovaçances’, de astrovakantie in Fouleix in de Dordogne. Ik heb eerst nog een tussenstop in Orleans, maar vanaf zaterdag ben ik daar en ga ik samen met anderen (o.a. collega-Astroblogger Paul Bakker) hopelijk genieten van heldere nachten. Ik heb recent een nieuwe telescoop gekocht en dat betekent dat ik nu beschik over twee instrumenten. Hier even alles wat ik naar Frankrijk meeneem:
- ASKAR Fra400 Ø72mm quintuplet f/5,6 refractor (brandpuntsafstand 400mm)
- Player One Poseidon C-Pro (IMX571 sensor) camera
- ZWO ASI220MM Mini guide camera 2x
- ZWO Mini Guide Scope
- Skywatcher Star Adventurer Gti montering
- De nieuwe telescoop (nou ja nieuw, tweedehands): SVBony SV550 Ø122mm f/7 of f/5,6 (brandpuntsafstand 854 of 685mm)
- Skywatcher EQ-R Pro montering (te leen)
- TS Optics Guide Scope
- Player One Neptune II-C camera
- Gemini Automatic Electronic Focuser
Vanuit Fouleix zal ik proberen met regelmaat verslag te doen van de waarnemingen.
