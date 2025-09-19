Zijn de ‘little red dots’ die Webb ziet soms zwarte gatsterren?

door

De Little Red Dots (LRD’s) die met de Webb ruimtetelescoop in het verre/vroege heelal (∼12 miljard lichtjaar) zijn waargenomen blijven de sterrenkundigen fascineren. Een week geleden was het nieuws dat één zo’n LRD mogelijk in zijn kern een primordiaal zwart gat herbergt, een zwart gat dat direct na de oerknal is ontstaan in de extreme omstandigheden die toen heersten. En nu is er ander nieuws en wel van sterrenkundigen van het Max Planck Instituut voor Astronomie in Heidelberg. Met Webb zijn de LRD’s voor het eerst waargenomen in 2022: piepkleine felrode stippen, die zoals de naam al zegt wel rood licht uitstralen, maar bijna geen UV- of blauw licht. In juli 2024 slaagden ze er in om van één zo’n LRD een spectrum te maken, eentje die ze “the Cliff” noemden, hetgeen een verwijzing is naar de extreem scherpe overgang in het lichtspectrum van het object, die doet denken aan een ravijn of een klif. Die klif is een steile stijging in wat het ultraviolette gebied zou zijn, bij golflengten die net iets korter zijn dan die van violet zichtbaar licht – ik zeg ‘zou zijn’ omdat door de uitdijing van het heelal het licht roodverschuift en de klif nu terecht is gekomen in het infrarode deel van het heelal, hetgeen goed door Webb kan worden gezien. In het BlueSky-bericht hieronder zie je dat spectrum.

A remarkable Ruby: Absorption in dense gas, rather than evolved stars, drives the extreme Balmer break of a Little Red Dot at $z=3.5$. Anna de Graaff et. al. https://arxiv.org/abs/2503.16600 [image or embed] — AstroArxiv (@astroarxiv.bsky.social) 24 maart 2025 om 05:48

In eerste instantie dacht men dat LRD’s kleine sterrenstelsels zijn, maar de groep van het Max Planck Instituut onder leiding van Anna de Graaff heeft op basis van de waarnemingen aan The Cliff middels het zogeheten Red Unknowns: Bright Infrared Extragalactic Survey (RUBIES) programma een nieuwe verklaring bedacht: het gaat hier om zogeheten zwarte gatsterren, ook wel BH*’s genoemd. Het gaat daarbij om een actieve galactische kern, dat wil zeggen een superzwaar zwart gat van enkele miljoenen zonsmassa zwaar met een accretieschijf, maar niet omgeven en rood gekleurd door stof, maar door een dikke bolvormige omhulling van primordiaal waterstofgas – zie de impressie boven aan. De BH* is geen ster in strikte zin, aangezien er geen kernfusiereactor in het centrum aanwezig is. De zwarte gatsterren zouden in staat zijn om met zeer hoge snelheid grote hoeveelheden materie op te slokken. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het feit dat er in het vroege heelal al superzware zwarte gaten zijn gevonden, waarvan de vraag is hoe die zo vroeg in het heelal al zo groot kunnen zijn.

Meer hierover is te lezen in het vakartikel van A. de Graaff et al., “A remarkable Ruby: Absorption in dense gas, rather than evolved stars, drives the extreme Balmer break of a Little Red Dot at z = 3.5” in the journal Astronomy & Astrophysics.

Bron: MPI.