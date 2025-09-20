Er zijn nu 6.000 exoplaneten bekend…. and still counting

door

Het was in 1995 dat de allereerste exoplaneet werd ontdekt, dat was 51 Pegasi b. En nu, nog geen drie decennia later, is de zesduizendste exoplaneet ontdekt en bevestigd, zo heeft de NASA laten weten. Als je nu vraagt wat die 6.000e exoplaneet is moet ik je teleurstellen: da’s niet bekend. Bevestigde planeten worden door wetenschappers van over de hele wereld op doorlopende basis aan de telling toegevoegd. Daarom wordt geen enkele planeet als de 6.000ste aangemerkt, helaas pindakaas. Er zitten nog 8.000 kandidaat-exoplaneten in the pocket, planeten buiiten ons zonnestelsel die nog bevestiging behoeven. De hoeveelheid exoplaneten wordt gemonitord door NASA’s Exoplanet Science Institute (NExScI), dat verbonden is aan Caltech’s IPAC in Pasadena. De 5.000e exoplaneet werd drie jaar geleden ontdekt.

Het aantal exoplaneten zal komende jaren vermoedelijk sterk groeien, want er staan grote missies op stapel, die erg sterk zijn in het ontdekken van exoplaneten middels de transitiemethode, als de ster waar de planeet omheen draait iets veranderd in lichtkracht als de planeet er gezien vanaf de aarde voorlangs schuift. Dat zijn bijvoorbeeld de Nancy Grace Roman Space Telescope en het Habitable Worlds Observatory.

Bron: NASA.