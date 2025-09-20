IC 5070 door svbony sv240 multipass band filter

door

Het is onlangs effe….eh…een hele wilde periode geweest in “lokaal astroland”…..Zo ongeveer heel het Universum weet zolangzamerhand wel iets over die gestoord bizarre veiling van de ijzermeteoriet van sterrenwacht Mercurius alhier in het centrum van het Universum, zijnde the big city of Dordrecht…..Gestoord bizar in zeer positieve zin als in 1.7 miljoen euries positief, maar het is en blijft (heel aangenaam) gestoord.

Wat voor mij persoonlijk onder het kopje “gestoord bizar” zou kunnen vallen dat zijn de aangename resultaten die ik onlangs heb mogen ervaren middels het hemelplaatjes schieten met een vers aangeschaft zogenaamd “Dual pass band filter”. In de goeie ouwe tijd van digitale astrofotografie waren er tot voor kort in feite maar twee manieren om de hemel fotografisch te lijf te gaan….De ene is de zogenaamde “normale” LRGB/Broadband-manier, waarbij het gehele zichtbare licht spectrum van het te fotograferen Deep sky object wordt toegelaten tot lichtgevoelige camera-sensor.

De andere tak van astrofotosport is de zogenaamde “narrow band-methode” waarbij met behulp van speciale filters bijna heel het gedeelte van het zichtbare spectrum wordt weggefilterd en daarmee ook de fotonen afkomstig van lichtvervuiling BEHALVE die paar hele kleine golflengte-gebiedjes precies in het visuele elektromagnetisch spectrum waarin een omvangrijke groep hemelobjecten genaamd “emissienevels” (grote waterstofwolken in ons en andere melkwegstelsels waar stervorming plaatsvind) toevallig bijkans al haar fotonen het Universum in slingeren.

In een (zwaar)lichtvervuilde omgeving is broad band DSO astrofotografie, laat ik het maar zacht uitdrukken, op z’n minst niet echt gemakkelijk te noemen. Dit gaat vooral op voor het fotograferen van, in de “astro-glossies” altijd zo “sappig” uitziende, maar in de bittere realiteit meestal zeer lichtzwakke melkwegstelsels omdat deze helaas in hetzelfde hele golflengte-gebied van het spectrum hun kostbare hemelse fotonen uitzenden als de aardse straatlantarens om de hoek bij jouw waarneemplek. Echter…Voor het schieten van kekke kiekjes van al die prachtige wildgekleurde en wildgevormde waterstofwolken die ons melkwegstelsel rijk is, is het een flink stukkie minder “doom and gloom” met dank de flitsende vooruitgang in smalband filtertechnieken.

Deze tak van sport wordt “narrowband DSO fotografie” genoemd….enne….dit behelst het plaatsen van drie smaakjes aan filters in de lichtweg van je telescoop/sensor combi. Deze drie smaakjes aan filters laten respectievelijk het licht door van H-alpha (éénmaal geioniseerd waterstof op 656.3 nanometer), OIII (tweemaal geioniseerd zuurstof op 495.9 en 500.7 nanometer) en SII (éénmaal geioniseerd sulfer (zwavel) op 672.4 nanometer). Emissienevels hebben de ontzettend prettige eigenschap dat ze zo ongeveer al hun licht uitzenden op deze drie hele kleine golflengte-gebiedjes en laten dat nou ook net de golflengtes zijn waar onze aardse straatverlichting NIET hun fotonen de wereld in schoppen. Ofwel…..als je zo’n emissienevel op de korel neemt met zo’n narrow band filter in je optische trein dan omzeil je in feite zo goed als als alle lokale lichtvervuiling en kan je zelfs vanuit downtown big city de meest prachtige nevel-opnames maken.

Helaas zitten er aan deze vorm van DSO fotografie twee relatief behoorlijke nadelen en dat is het feit dat zowel de opname techniek als de digitale beeld-nabewerking om tot het uiteidelijke gewenste kleurenplaatje te komen best wel heel arbeids intensief en ingewikkeld zijn. Je moet eerst door die drie smaken aan narrow band filters middels een speciale al dan niet gekoelde monochrome astrocamera apart drie, veel (belichtings)tijd kostende, setjes aan subjes maken en vervolgens op de computer met behulp van heel veel best wel gecompliceerd beeldbewerkingsgedoe deze drie setjes bewerken en daarna samenvoegen om uiteindelijk een fraaie kleurenopname te verkrijgen…enne..effe voor alle duidelijkheid….deze manier van astrofotografie werkt uitstekend en geeft gestoord flitsende resultaten, hoor……..EN… als dat de enige manier is om vanuit een lichtvervuilde omgeving toch aan je astrofotografische trekken te komen, dan…..”so be it”, zoals we dat in goed frans plegen te zeggen.

EDOCH………er is sinds niet al te lang een derde methode beschikbaar gekomen met dank aan zogenaamde dual/multi pass band filters die dit proces aanzienlijk simpeler maakt en vooral ook mogelijk maakt om eenzelfde soort kunstje overhoop te halen met een éénvoudige OSC…een zogenaamde one shot colour camera zoals o.a. de nederige digitale spiegelreflexcamera, in “astroland” altijd aangeduid met de afkorting “DSLR”, wat staat voor “Digital Single Lens Reflex”. De camera/DSLR die ik al jaren gebruik, mijn instapmodel Canon 1000D, is er bijvoorbeeld zo één….maar er zijn ook plenty gekoelde gespecialiseerde OSC astro-camera’s.

Het grote voordeel van dit nieuwe type multi pass band filter is dat deze het nu mogelijk maakt met één filter die drie eerder genoemde golflengtes (HI, OIII en SII) in ene keer tegelijkertijd op je sensor te knallen en dat scheelt je in de eerste plaats zoiezo een heleboel (opname)tijd

EN

je krijgt met een gewone huis, tuin en keuken, niet monochrome camera zoals dus de DSRL en OSC astro-camera’s meteen en met veel minder ingewikkeld bebewerkings-gevoezel een zo goed als kant en klare bijna net zo spectaculaire kleurenkiek van zo’n fraaie waterstofwolk.

Een kleine maar niet geheel onbelangrijke kantteking is dan wel dat, wil je met dit type filter in combinatie met zo’n huis, tuin en keuken DSLR het maximale eruit weten te persen, het ontzettend de moeite loont om je DSRL te laten “modificeren”. Een gemodifiseerde DSRL is een spiegelreflexcamera waar het (infra)roodfilter uit is verwijderd. Deze modificatie zorgt ervoor dat er niets meer van al dat kostbare gefilterde H-alpha verloren gaat richting DSRL sensor en dit maakt van je nederige huis, tuin en keuken DSRL een hele fijne, wellicht best wel behoorlijk onderschatte, effectieve astrocamera.

OK, waar een standaard huis, tuin en keuken DSRL natuurlijk niet tegenop kan als het gaat om “de concurrentie-strijd” met de gespecialiseerde astrocamera, dat is het feit dat het ding niet gekoeld wordt en dat houdt derhalve in dat ie in de winter beter (=ruislozer!!) presteert dan tijdens een opname-sessie op een zwoele warme zomeravond. Dit is iets wat toch echt wel merkbaar is…..maar ook weer niet persé heel erg hinderlijk. Je kunt in de eerste plaats ervoor kiezen om je er niet aan te ergeren en er waar en wanneer nodig/mogelijk rekening mee te houden……EN….met dank aan die geweldige anti-ruis software “Graxpert” is voor mij persoonlijk betreft eigenlijk wel alle “DSRL-ruis-problematiek” de wereld uit gewerkt!!! Ik hou van mijn DSRL-KISS (keep it simple, stupid!!) -werkmethode, lekker simpel, lekker no nonsense!!!!

Heb ook nog eens onlangs een appie ontdekt waarmee je het aantal “clicks” van je DSRL kunt uitlezen……Mijn brave gemodificeerde Canon 1000D kan volgens de specificatie’s van Canon 100 000 clicks hebben voordat ie van fabriekwege als “op” wordt gezien enne ik zit pas aan de 15 000….of wel…er zit nog genoeg “leven” in dat gebakkie.

Een tijdje geleden heb ik van Arie zijn dual pass band svbony sv220 te leen gekregen om mee proef te draaien en deze laat twee golflengtes, te weten H-alpha en OIII, door. Ik heb uiteindelijk gekozen voor één tandje minder extreem en wel voor de svbony sv 240 die drie golflengtes doorlaat, H-alpha, OIII en SII. Er is sinds kort ook een sv260 op de markt gekomen maar die vooral bedoeld en effectief in een landelijke niet zo zwaar lichtvervuilde omgeving.

Maar goed….Eerste bevindingen…….??? YIHAAAAA, IK HEB MIJN HOBBY WEER TERUG…..en hoe!!

Ofwel…ik ben diep onder de indruk wat dit kleine (ik heb voor 1.25 inch vatting diameter gekozen) astrospeeltje presteert. De getoonde opname van IC 5070, de pelikaannevel in het sterrenbeeld Zwaan, er voor mij in elk geval eentje van het soort….. “Hier heb ik echt nooit van durven dromen dat ik die ooit nog eens zou mogen/kunnen maken”…..zo vanuit mijn “thuisomgeving”.

OK…..wat zeker ietsjes anders is dan zonder zo’n filter hemelplaatjes schieten, dat is het feit dat je veel langere subjes kunt, MOET schieten om genoeg signaal te krijgen.

Normaal, zonder filter, staat het camera-histogram, zeg maar de grafische weergave of je belichtingstijd correct is t.o.v. je lokale (hemel)omstandigheden, al na amper 2….3… minuten in de overbelichte spierwitte hemelachtergrond “no go zone”..MAARRE…. met zo’n filter in je optische trein ziet het histogram er zelfs na maar liefst 8 (!!) minuten belichten nog steeds prima uit en is het camera-lifeview beeld na 8 minuten nog steeds echt prachtig donker met het zacht rood gloeiende neveltje op de voorgrond. Kolere, zeg….wat een feestelijke verademing voor de zintuigen!!! In principe zou ik nog veel langer kunnen belichten….tot wel 15 minuten…..maar ik meen te moeten bemerken dat dat dan niet echt veel meer toevoegt aan het plaatje en dus is dit pelikaankiekje uiteindelijk een stack geworden van 10 x 8 minuten op iso 800.

De digitale naberking is gewoon weer hetzelfde riedeltje van Deep Sky Stacker/Graxpert/Canon digital photo professional en nog een vleugje Photoshop 6.0…..Hier geen schokkende veranderingen behalve dat het, voor mijn gevoel, vooral allemaal zo wel heel veel makkelijker is geworden om iets “leuks” op je beeldscherm danwel je HEMA-afdrukje “getoverd” te krijgen.

Tot slot nog dit…..De huidige trend in astrofotoland is er één van…eh… “telescoop buiten en de astrofotograaf binnen” ….alles vanuit de warme mancave automatisch aansturend met behulp van de lap top op schoot…We noemen geen namen maarre “ene Arie” noemt dit “modern efficient en met je tijd meegaan”….et moi…noem dit…eh..”lui watjes-werk”…hihi!!!

En ach, weet U, hoe comfortabel en efficient de “(wo)mancave-methode” ook heus zeker moge wezen, ik persoonlijk vind het nog steeds allemaal een tikkie compleet gevoelloos niets, op dezelfde manier waarom ik nog steeds mijn braaftrage 18pk 2cv’tje zal verkiezen voor een lange rit boven “iets comfortabel (??) engs moderns elektrisch”..Eh….iets wat ik toch echt hoop vol te (kunnen) houden tot mijn laatste aardse ademtocht.

Omdat ik nu thuis kan fotograferen, lekker dicht bij mijn bed, is het allemaal al een heel stukkie makkelijker geworden, maar ik vind het in de frisse buiten nachtlucht naast je zachtzoemende telescoop zitten te mijmeren, al uitkijkend over de skyline van Dordrecht, onder een lichtovergoten en desondanks toch mooie sterrenhemel, gewoon nog steeds iets heel kosmisch rustgevends c.q. geitenwollensokken magisch hebben…..ofwel….die 80 minuten “teletoeter-staren” en 10 x keer de Canon handmatig te moeten opstarten voor het volgende subje vind ik “pas de probleme”…integendeel zelfs.

Overigens ben ik absoluut niet principiëel tegen automatisering, hoor…..ben bijvoorbeeld nog steeds zielsgelukkig met die Lacerta Mgen autoguider….niets zo geweldig en ontspannend om dat volgsterretje 80 minuten lang roerloos op het Mgen beeldschermpje te zien staan!!

Afijn……astrofotografie met een multi pass bandfilter…..ok, het is “nieuwlichterij”….maarre…. het maakt mij reuzeblij!!!!