Nog even over The Cliff, de hypothetische zwarte gatster

Zoals ik vrijdag schreef hebben de waarnemingen met de Webb ruimtetelescoop aan één specifieke Little Red Dot geleid tot een nieuwe hypothese, namelijk dat het hier gaat om een nieuw soort object, een zwarte gatster of quasister of BH*, een superzwaar zwart gat van duizenden tot wellicht een paar miljoen zonsmassa omgeven door een bolvormig omhulsel van primordiaal waterstofgas (da’s waterstof ontstaan tijdens de oerknal). Het gaat om de LRD officieel genaamd RUBIES-UDS-154183, maar dat ze vanwege zijn bijzondere spectrum The Cliff hebben genoemd. Hij werd in juli 2024 ontdekt in het kader van het Red Unknowns: Bright Infrared Extragalactic Survey (RUBIES) programma. De roodverschuiving van het object is z∼3,548, hetgeen betekent dat het licht ervan 11,9 miljard jaar over heeft gedaan om ons te bereiken.

Met Webb waren ze in staat het spectrum van The Cliff te meten en dat bleek bijzonder te zijn. Hij bevat een steile stijging in wat het ultraviolette gebied zou zijn, met golflengtes die net iets korter zijn dan die van violet zichtbaar licht. “Zou zijn” omdat ons heelal uitdijt met als gevolg dat, voor een object zo ver weg als The Cliff, die golflengte wordt uitgerekt tot bijna vijf keer zijn oorspronkelijke waarde, waardoor het precies in het nabij-infrarood terechtkomt, het deel van het spectrum dat Webb kan zien (de zogeheten “kosmologische roodverschuiving”). Zo’n opvallende stijging van dit type op deze golflengtes staat bekend als een “Balmer-breuk“. Balmer-breuken zijn te vinden in de spectra van gewone sterrenstelsels, waar ze meestal te zien zijn in sterrenstelsels die op dat moment weinig tot geen nieuwe sterren vormen. Maar in die gevallen is de stijging veel minder steil dan in het geval van The Cliff.

Op basis van alle waarnemingen aan The Cliff hebben sterrenkundigen diverse modellen opgesteld over welk soort object in staat is om de waargenomen eigenschappen te verklaren. Twee opties bleken het beste te zijn: De eerste was dat het om een sterrenstelsel gaat met heel veel sterren, die allemaal door stof omgeven waren, zodat ze veel rood licht uitstralen. Maar dan zou er wel een héél hoge concentratie van sterren moeten zijn, enkele honderdduizenden sterren in één kubieke lichtjaar (waar dat in ons Melkwegstelsel één ster per kubieke lichtjaar is). De tweede optie was van een actieve galactische kern, een actief superzwaar zwart gat, dat omgeven is door een wolk van gas en stof. Op basis van verdere simulaties kwam de tweede optie als beste uit de bus en wel in de vorm van een zwarte gatster of quasister, een hypothese die al twintig jaar bestaat. De eerste optie viel af omdat zo’n dichte concentratie van sterren ook ander licht zou moeten opleveren, zoals röntgenstraling, maar die is niet waargenomen bij The Cliff. Gewone sterren geven licht door kernfusie van elementen, maar in het geval van zwarte gatsterren is daar géén sprake van. Het gaat om een superzwaar zwart gat, dat licht geeft vanwege de vele materie dat vanuit de omringende wolk van waterstofgas op het zwarte gat valt. Bron: Phys.org.