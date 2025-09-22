Mogelijk is een subhalo van donkere materie in ons Melkwegstelsel ontdekt

door

Het zou kunnen dat sterrenkundigen een enorme wolk donkere materie van wel miljoenen zonsmassa in het Melkwegstelsel hebben ontdekt, een zogeheten ‘subhalo’ die zo groot is dat als je ‘m met je ogen zou kunnen zien hij groter dan de zon of de maan is. Maar donkere materie is niet zichtbaar en óf de wolk er ook echt is moety nog worden bewezen. Sterrenkundigen weten dat er in het heelal ongeveer vijf keer meer donkere materie is dan gewone materie en dat sterrenstelsels zoals de Melkweg een enorme halo van donkere materie hebben. Die van de Melkweg heeft een massa van zo’n miljard zonsmassa. Naast de grote halo moeten er in theorie ook kleinere subhalo’s zijn. Sukanya Chakrabarti (University of Alabama in Huntsville) en haar collega’s kwamen de subhalo op het spoor door gebruik te maken van pulsars, dat zijn snel roterende neutronensterren die zeer regelmatig pulsen van radiostraling uitzenden.

Haar team richtte zich op pulsars die ‘gepaard zijn’ met andere pulsars of sterren. Terwijl de pulsar om zijn partner draait, naar de aarde toe en er weer vanaf, trillen de radiopulsen in frequentie. Door dit trillen kunnen onderzoekers de omlooptijd extreem nauwkeurig meten en eventuele veranderingen volgen. Met behulp van archieven met pulsargegevens die meer dan tien jaar teruggaan, mat Chakrabarti’s team hoe de omlooptijd van 27 pulsarparen geleidelijk afnam. Bekende effecten, zoals de emissie van zwaartekrachtgolven door de wervelende massa’s, zouden hun banen geleidelijk kleiner maken. Maar elk extra baanverval zou impliceren dat de zwaartekracht van een grote, nabijgelegen massa aan de pulsars trekt.

En inderdaad, van de 27 pulsars bleken er twee te zijn (PSR J1640+2224 en PSR J1713+0747) die in dezelfde richting aan de hemel staan die beiden een extra baanverval lieten zien. Ze berekenden dat er een grote massa van ongeveer tien miljoen zonsmassa aan deze pulsars trekt, wat de gemeten anomalie kan verklaren. De wolk zou op een afstand staan van ongeveer 2.340 lichtjaar. Het zou een enorme concentratie van gewone sterren kunnen zijn, maar in de waarnemingen gedaan door de Europese satelliet Gaia is die concentratie niet te zien. Het zou ook een superzwaar zwart gat kunnen zijn, maar die zou dan ruim twee keer zo zwaar als het superzware zwarte gat Sgr A* in het centrum van de Melkweg zijn en dat lijkt ook erg onwaarschijnlijk. Blijft over de mogelijkheid van een subhalo van donkere materie.

De zogeheten “Pulsar Timing Arrays’ (PTA’s) die Chakrabarti’s team gebruikt heeft worden wereldwijd ook gebruikt om te kijken of ze passerende zwaartekrachtgolven kunnen detecteren. Chakrabarti’s team wil die metingen komende jaren ook gebruiken om te kijken of ze daarmee de subhalo van donkere materie bevestigd kunnen krijgen.

Meer hierover is te lezen in het vakartikel van Sukanya Chakrabarti et al, Constraints on a dark matter sub-halo near the Sun from pulsar timing, arXiv (2025).

Bron: Science.