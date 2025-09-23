Bewijs gevonden dat 43 miljoen jaar geleden een planetoïde of komeet insloeg in de Noordzee

door

De Silverpitkrater is een krater onder de Noordzee (op 700m diepte) ten oosten van Engeland. De krater is genoemd naar de Silver Pit, een diepte in de bodem van de zee die al langer bekend was bij vissers. Pas toen BP het gebied in 2002 nauwkeurig onderzocht voor mogelijke gaswinning, bleek de vorm met die van een krater overeen te stemmen. Nu is bewijs gevonden dat de krater 43 tot 46 miljoen jaar geleden is ontstaan door de inslag van een planetoïde of komeet. In 2009 dachten de meeste onderzoekers nog dat de krater géén inslagkrater is, maar dat bleek onjuist. Een team van onderzoekers onder leiding van Uisdean Nicholson (Heriot-Watt University in Edinburgh) heeft seismisch onderzoek gedaan aan de drie kilometer grote krater én het gesteente in en rond de krater bestudeerd.

Monsters van een oliebron in het gebied lieten zeldzame ‘geschokte’ kwarts- en veldspaatkristallen zien op dezelfde diepte als de kraterbodem.Deze kunnen alleen ontstaan bij extreme schokdrukken, welke veroorzaakt worden door de impact van een groot object. Dat moet een komeet of planetoïde zijn geweest met een diameter van 170 meter. Toen die insloeg moet een muur van golven en gesteente van wel 1,5 km hoog zijn ontstaan en de tsunami die deze muur vormde was wel 100 meter hoog. Een simulatie van zo’n inslag zie je in de video hieronder.

Meer over het ontstaan van de Silverpit krater in de Noordzee vind je in het vakartikel van Uisdean Nicholson et al, Multiple lines of evidence for a hypervelocity impact origin for the Silverpit Crater, Nature Communications (2025).

Bron: Phys.org.