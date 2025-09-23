Zeldzaam Einsteinkruis brengt sterrenkundigen op het spoor van een donkere materie-halo

door

Sterrenkundigen hebben in het verre heelal een bijzondere vorm van een zwaartekrachtlens ontdekt: door een groep sterrenstelsels op 7,8 miljard lichtjaar afstand wordt het sterrenstelsel genaamd HerS-3, dat precies achter de groep staat op 11,7 miljard lichtjaar afstand, in maar liefst vijf afzonderlijke beeldjes gesplitst. Sterrenkundigen spreken van een Einsteinkruis als zoiets gebeurt, maar dan zijn er altijd hooguit vier afzonderlijke beeldjes van het achtergrondobject te zien. Maar nu dus vijf en dat is heel zeldzaam. Normaal zijn de beeldjes door de kromming van de ruimte om de tussenliggende groep geformeerd en is in het midden alleen die groep te zien, die de lens door z’n massa veroorzaakt. Maar bij HerS-3 staat op die plek naast de vier lensstelsels (G1 t/m G4) een vijfde beeld van het achtergrondstelsel – zie de foto hierboven en onder.

Voor de waarnemingen aan HerS-3 werd gebruik gemaakt vane en bataljon aan sterke instrumenten: de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in Chili, de Northern Extended Millimeter Array (NOEMA) in Frankrijk, de Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) in the VS en de Hubble ruimtetelescoop. De vraag was wat nou het vijfde beeldje in het centrum veroorzaakte, wat bij andere Einsteinkruizen nooit te zien is. Na vele computerberekeningen en simulaties kwam er uit dat er in de buurt van het groepje van lensstelsels een zware halo van donkere materie moet staan. Die staat op de plek waar het sterretje staat op de afbeelding hierboven. De halo moet een massa hebben van een paar biljoen zonsmassa.

Meer informatie over het zeldzame Einsteinkruis HerS-3 vind je in het vakartikel dat verscheen in de Astrophysical Journal: “HerS-3: An Exceptional Einstein Cross Reveals a Massive Dark Matter Halo” door P. Cox et al.

Bron: ALMA.