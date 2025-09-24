‘Hartslag’ gedetecteerd van een pas gevormde neutronenster

door

Sterrenkundigen zijn er voor het eerst in geslaagd om de ‘hartslag’ te meten van een pas gevormde neutronenster. Het gaat om een milliseconden puls afkomstig van een neutronenster, die op 7 maart 2023 ontstond en die toen als een kortdurende gammaflitser te zien was – GRB 230307A om precies te zijn. De gammaflitser werd ontdekt met de Chinese GECAM satellieten (B en C) en met de Fermi satelliet van de NASA. Deze GRB ontstond door de botsing van minstens één compacte ster en daar kwam een neutronenster met een heel sterk magnetisch veld uit voort, ook wel bekend als een magnetar. Normaal duurt zoiets minder dan twee seconden, maar in dit geval duurde het ongeveer een minuut. Vervolgonderzoek op de plek van de GRB door sterrenkundigen o.l.v. de Nanjing University heeft nu een 909-Hz quasi-periodic oscillation (QPO) laten zien, een eenmalige puls met een periode van 160 milliseconden. Men denkt dat dit de hartslag is van de neutronenster die twee jaar geleden ontstond. Het is voor het eerst dat dit is waargenomen.

De snelle rotatie van de magnetar drukt via zijn magnetische veld een periodiek signaal op de gammastraal. Omdat de jet zich echter snel ontwikkelt, verschijnt dit signaal alleen wanneer de emissie kortstondig asymmetrisch wordt. Slechts 160 milliseconden lang was de hartslag zichtbaar voordat de symmetrie van de jet deze weer verhulde. Daarom werd de hartslag maar één keer gedetecteerd. Dit laat zien dat GRB 230307A werd aangedreven door een zogeheten door Poyntingflux gedomineerde jet – een energiestroom die voornamelijk wordt aangedreven door magnetische velden in plaats van materie.

Meer informatie over de waarnemingen aan deze GRB vind je in het vakartikel van Run-Chao Chen et al, Evidence for a brief appearance of gamma-ray periodicity after a compact star merger, Nature Astronomy (2025).

Bron: Phys.org.