Verrekijkerobject van de maand: Het Andromedastelsel – M31

In deze serie zoomen we in op een verrekijkerobject dat in deze periode goed zichtbaar is. Lees hier de blog met de inleiding. Deze maand kijken we naar het beroemde Andromedastelsel.

Het leidt geen twijfel dat de Andromedanevel, of beter gezegd het Andromedastelsel, het meest indrukwekkende extragalactische sterrenstelsel is dat je met een verrekijker kunt waarnemen. Zelfs onder suboptimale omstandigheden is de Andromedanevel al met het blote oog te zien. Het object moet sinds mensenheugenis zijn opgevallen.

De oudst bekende notitie stamt uit het jaar 964. De Perzische astronoom Abd al-Rahman al-Sufi beschreef het in ‘Boek van Vaste sterren’ als een nevelig streepje/wolkje. In 1764 nam Charles Messier het object op in zijn catalogus onder nummer 31.

Lange tijd was er onduidelijkheid, en discussie onder astronomen, over de ware aard en de afstand van M31. Al in het jaar 1755 opperde filosoof Immanuel Kant, dat onze Melkweg er een is van vele melkwegstelsels en dat nevels zoals de Andromedanevel ook melkweg-/sterrenstelsels zijn. De discussie werd pas beslecht in 1925 door Edwin Hubble, die met de waarneming van een bepaald type ster in M31 een onderbouwde afstandsbepaling kon doen.

Na vele vervolgonderzoeken weten we nu dat M31 een sterrenstelsel is met meer dan duizend miljard sterren en op een afstand staat van 2,5 miljoen lichtjaar. Als je naar M31 kijkt valt er licht op je netvlies dat 2,5 miljoen jaar geleden is vertrokken. Van de grote melkwegstelsels is M31 onze naaste buur en hoort tot de zogeheten Lokale Groep. Er zijn honderden miljarden andere melkwegstelsels op onvoorstelbare afstanden!

Het Andromedastelsel in de verrekijker

Vanzelfsprekend wijzen de sterren van sterrenbeeld Andromeda ons de weg. Zoek het Herfstvierkant ’s avonds in het oosten / noordoosten. De linker ster van het vierkant staat net rechts van het blauwe verrekijker zoekkaartje. Het Herfstvierkant met ster α (alpha) staat rechts van dit kaartje. Richt de kijker op de redelijk heldere (magnitude 2) ster β (bèta), ga vanaf daar naar μ (mu) en vervolgens naar ν (nu) en M31.

Met het blote oog zie je alleen de heldere kern van M31. Met de verrekijker kun je onder goede donkere omstandigheden de zwakke buitendelen zien en het totale stelsel bestrijkt dan een gebied van ongeveer 3 bij 1 graden. Dat is gelijk aan zes maandiameters op een rij. Het grote beeldveld van een verrekijker helpt ons enorm en maakt M31 een typisch verrekijkerobject. De heldere kern is ingebed in een bijna symmetrische subtiele ellips van licht dat het halve beeldveld vult. Een fantastisch gezicht.

Op minder donkere plekken is jammer genoeg ook in een verrekijker en telescoop alleen de kern zichtbaar. Minder spectaculair, maar toch altijd de moeite waard, gezien de wetenschap van waar je naar kijkt en de enorm belangrijke rol die M31 heeft gespeeld – en nog steeds speelt – in het sterrenkundig onderzoek. Laat je gedachten maar lekker wegdwalen.