Het ISS zal in 2030 eindigen met een zeemansgraf

Sinds november 2000 is het internationale ruimtestation ISS permanent bewoond, nu al bijna 25 jaar. Maar over vijf jaar komt daar een eind aan. De NASA heeft besloten om het ISS in 2030 niet meer te onderhouden. Eerder had Rusland – één van de partners die meedoen aan het ISS – aangegeven tot 2028 onderhoud te plegen aan het ruimtestation. Het enorme ruimtestation zal in 2030 in een gecontroleerde daling door de atmosfeer vliegen en uiteindelijk neerstorten in een afgelegen deel van de Stille Oceaan. Dat gaat niet zo maar, want daar is een ‘U.S. Deorbit Vehicle’ voornodig. De NASA heeft SpaceX uitgekozen om dat te maken en de hele operatie van veilig neerstorten uit te voeren (contractwaarde 843 miljoen dollar). Het ISS vliegt op een hoogte van 402 km en weegt 419.725 kg met een omvang van 94,5 bij 66,4 meter. In het station zijn tot nu toe meer dan 3.300 experimenten uitgevoerd in gewichtloosheid. Als het ISS in 2030 zijn zeemansgraf heeft gekregen is er nog maar één ruimtestation in een baan om de aarde: het Chinese Tiangon ruimtestation, waar permanent drie Chinese astronauten aan boord zijn. Bron: Phys.org.