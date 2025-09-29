De schamele oogst van een week Astrovaçances in Fouleix (Fr.)

door

Zoals gemeld zat ik afgelopen week in Fouleix in de Franse Dordogne, waar ik met negen anderen de Astrovaçances 2025 deed. Je verwacht in die streek in dit jaargetijde een mooie nazomer, maar helaas mocht het niet zo zijn. Van de zeven nachten die ik er meemaakte waren er maar twee waarin we konden waarnemen. De rest was prut, Hollands weer met wolken, buien en lage temperaturen. Maar goed, twee nachten waarnemen is al meer dan die ene nacht die ik vorig jaar meemaakte en waarin ik alleen de Adelaarsnevel (M16) kon vastleggen. Dit jaar was ik in staat drie objecten astrofotografisch vast te leggen, te weten de Olifantslurfnevel, Helixnevel en de Coconnevel, hieronder te zien van links naar rechts – dubbelklikken s’il vous plait voor de grote versie.

Voor de foto’s gebruikte ik deze apparatuur:

Player One Poseidon C-Pro (IMX571 sensor) camera

ZWO ASI220MM Mini guide camera

SVBony SV550 Ø122mm f/5,6 (brandpuntsafstand 685mm)

Skywatcher EQ-R Pro montering (te leen)

TS Optics Guide Scope

En de vraag van de week is: weet iemand een plek in West-Europa waar het statistisch gezien rond Nieuwe Maan in september heel helder kan zijn?