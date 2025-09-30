Webb heeft mogelijk een maanvormende schijf rondom een zware exoplaneet waargenomen

door

Mogelijk hebben sterrenkundigen met de Webb ruimtetelescoop voor het eerst een maanvormende schijf waargenomen rondom een exoplaneet. Het gaat om de zware planeet CT Cha b, die 625 lichtjaar van ons vandaan staat. De ster waar CT Cha b omheen draait is nog maar 2 miljoen jaar jong en de afstand tussen ster en planeet is 74 miljard km. De ster is nog bezig om materie aan te trekken en rondom de ster is een platte roterende ‘circumstellaire’ accretieschijf te zien. De schijf die Webb rondom CT Cha b heeft gezien maakt geen deel uit van de schijf rondom de moederster CT Cha A – zie de artistieke impressie hierboven van de schijven rondom de ster (linksboven) en de planeet. Men denkt dat er in de schijf rondom CT Cha b manen aan het ontstaan zijn, al zijn die niet direct waargenomen met Webb.

In de schijf zijn zeven koolstofhoudende moleculen waargenomen, die kunnen dienen als bouwstenen voor manen: diacetyleen, waterstof cyanide, propyne, acetyleen, ethaan, kooldioxide en benzeen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van Webb’s MIRI (Mid-Infrared Instrument) om een spectrum van de schijf te verkrijgen. Qua samenstelling verschilt de schijf rondom de ster van de schijf rondom de ster, waarin wel water, maar geen koolstof te vinden is. Dit wijst er op dat in slechts twee miljoen jaar de samenstelling van de twee schijven sterk kan verschillen.

Meer over de maanvormende schijf bij CT Cha b is te vinden in het vakartikel van Gabriele Cugno et al, A Carbon-rich Disk Surrounding a Planetary-mass Companion, The Astrophysical Journal Letters (2025).

Bron: NASA.