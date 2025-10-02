Planetair wetenschappers vinden belangrijk puzzelstuk in raadsel coronae planeet Venus

dat van dieper binnen opstijgt, stuiten beide op een barrière op een diepte van zo’n 600 km – wat het team een ​​’glazen plafond’ effect heeft genoemd (e

dat van dieper binnen opstijgt, stuiten beide op een barrière op een diepte van zo’n 600 km – wat het team een ​​’glazen plafond’ effect heeft genoemd (e

en laag in de mantel die ontstaat door de veranderende kristalstructuur van het gesteente).

De meeste opstijgende hete pluimen zijn niet sterk genoeg om door deze barrière te breken, waardoor ze worden afgebogen en zich zijwaarts eronder verspreiden.

Alleen de grootste pluimen kunnen helemaal doordringen tot aan het oppervlak, waar ze enorme vulkanische heuvels vormen.

Het materiaal dat onder dit plafond vastzit, blijft warm, maar smelt niet – het fungeert dus als een verborgen warmtereservoir in de mantel.

“Deze laag warme vloeistof, vastgehouden tussen 600 en 740 km diepte, vormt een planeetwijde bron van thermische instabiliteiten op kleinere schaal”, aldus het team.

M.b.v. computermodellen toonde het team hoe deze kleinere pluimen onder de korst van Venus op natuurlijke wijze konden ontstaan.

Een koude ‘druppel’ gesteente van de basis van de stilstaande korst van Venus koelt af en wordt dichter, en zinkt uiteindelijk in de hetere mantel eronder.

Deze gebeurtenis zet vervolgens een kettingreactie in gang die verschillende ophopingen van heet gesteente omhoog duwt.