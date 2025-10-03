Collega-Astroblogger Olaf van Kooten (1981-2025) overleden

door

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat collega-Astroblogger Olaf van Kooten afgelopen woensdag 1 oktober is overleden. In het bijzijn van zijn familie is hij rustig ingeslapen. Hij was 44 jaar. Olaf begon zijn journalistieke carrière bij AstroStart, een destijds zeer populaire sterrenkunde community, welke hij rond 2007 overnam van de oprichter Tim Kraaijvanger. In 2009 was hij genoodzaakt om, vanwege zijn tijdelijk slechte gezondheid, de stekker uit AstroStart te trekken. Twee jaar later kwam hij bij de Astroblogs. Olaf was bij ons auteur vanaf maart 2011 en in totaal heeft hij maar liefst 2.993 Astroblogs geschreven – hier het hele archief met al zijn blogs.

Olaf was afkomstig uit Werkendam, gelegen aan de grens van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Hij leed aan een spierziekte, waarbij de spieren langzaam hun functie verliezen. Hij zat daardoor jarenlang in een rolstoel en door zijn verslechterde toestand afgelopen maanden kon hij steeds minder. Wij wensen Olaf zijn familie en vrienden heel veel sterkte bij dit verlies. Olaf, je schreef jarenlang enthousiast en met een enorme drive over de sterren. En nu sta je daar als één van die sterren aan de hemel te stralen en naar ons te kijken. Olaf, rest in peace!