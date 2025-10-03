Sterrenstof 53 met pionier Hanna Kržič over CometLab is uit

door

In de nieuwste aflevering van de populaire wetenschapspodcast SterrenStof staat een bijzondere gast centraal: Hanna Kržič, onderzoeker bij ESA/ESTEC en initiatiefnemer van CometLab. Deze creatieve denktank en makerslab voor ruimtevaartliefhebbers opent officieel zijn deuren tijdens de NL Space Week op 7 oktober 2025.

Een droom die werkelijkheid werd

Acht jaar geleden ontstond bij Hanna Kržič het idee om een plek te creëren waar wetenschap, technologie en passie voor de ruimtevaart samenkomen. In de aflevering vertelt ze openhartig over de uitdagingen en doorbraken die ze onderweg tegenkwam, en hoe CometLab uitgroeide tot een unieke broedplaats voor samenwerking en innovatie.

“CometLab is een plek waar je samen kunt bouwen aan de toekomst van ruimtevaart. Van studenten en onderzoekers tot makers en professionals – iedereen met een fascinatie voor de ruimte is welkom,” aldus Kržič.

Opening tijdens NL Space Week

Op 7 oktober 2025 wordt CometLab feestelijk geopend op de NL Space Campus in Noordwijk, in aanwezigheid van gerenommeerde wetenschappers en astronauten, waaronder André Kuipers. Ook SterrenStof is erbij om verslag te doen van dit bijzondere moment.

Sterrenstof podcast 53 is hier te beluisteren.