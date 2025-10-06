Boekrecensie: Rillingen door de ruimte

door

In de reeks Pocket Science is door New Scientist een nieuw boekje verschenen en wel ‘Rillingen door de ruimte’ van Bruno van Wayenburg. Vorige maand was het precies tien jaar geleden dat de allereerste zwaartekrachtgolf werd gedetecteerd (GW150914) en wel door de twee LIGO-detectoren in de VS. En dat is precies waar de rillingen door de ruimte over gaan, de rimpels in de ruimte die zich met de lichtsnelheid voortplanten. Alle boekjes in de reeks Pocket Science zijn compact, in in slechts honderd pagina’s vertellen ze ons over het onderwerp. Maar de ‘informatiedichtheid’ van Rillingen door de ruimte is erg hoog, dus de geïnteresseerde lezer komt heel veel te weten over de zwaartekrachtgolven. Dat begint exact honderd jaar voor de detectie van GW150914 en wel met de Algemene Relativiteitstheorie (ART) van Albert Einstein uit 1915, waarmee de theoretische basis werd gelegd voor het bestaan van zwaartekrachtgolven (al had Einstein zelf wisselende gedachten over het wel of niet bestaan van de rimpels).

Wie het heeft over zwaartekrachtgolven komt vanzelf terecht bij de objecten met extreme vormen van zwaartekracht, te weten zwarte gaten en neutronensterren, en dan in het bijzonder bij de paren daarvan, die op korte afstand van elkaar om elkaar heen draaien en in een gravitationele dodendans verkeren. Het duurde tot 1957 voordat theoretisch duidelijk werd dat zwaartekrachtgolven echt bestaan, zo was de conclusie van de Chapel Hill-conferentie dat jaar. De natuurkundige Joseph Weber probeerde in de jaren zestig als eerste de golven direct te detecteren, maar zijn staven waren daartoe niet in staat (al dacht hij daar zelf anders over). Het allereerste indirecte bewijs voor het bestaan van zwaartekrachtgolven werd geleverd door Hulse en Taylor, die in 1974 een tweetal pulsars ontdekten die op korte afstand om elkaar draaien, PSR B1913+16. Met hun radiotelescoop zagen ze dat de pulsars steeds sneller om elkaar heen draaien, een teken dat ze naar elkaar toe bewegen en dat veroorzaakt wordt door het weglekken van energie in de vorm van zwaartekrachtgolven.

Voor de eerste echte detectie moesten we wachten tot de bouw van de Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) in de VS, waarbij ze gebruik maken van spiegels vier kilometer uit elkaar om veranderingen in de lengte te meten van minder dan een tienduizendste van de diameter van een proton, over een effectieve afstand van 1120 km. Daarmee lukte het om op 14 september 2015 om 11:51 uur Nederlandse tijd de zwaartekrachtgolven te detecteren die op dat moment de aarde passeerden en die veroorzaakt waren door twee botsende zwarte gaten op 1,3 miljard lichtjaar afstand, de ene 29 en de ander 36 keer zo zwaar als de zon.

Er zijn in verschillende runs (O1 t/m inmiddels O4) door LIGO inmiddels honderden zwaartekrachtgolven gedetecteerd, maar de detectie die door Wayenburg speciale aandacht krijgt is naast GW150714 ook GW170817: de allereerste (en vooralsnog enige) detectie van zwaartekrachtgolven veroorzaakt door twee botsende neutronensterren.

Afijn, over al deze aspecten van zwaartekrachtgolven – plus over Pulsar Timing Array’s en toekomstige detectoren zoals de Einstein Telescoop en LISA – wordt je goed geïnformeerd in Rillingen door de ruimte. Voor mensen die meer willen weten over de zwaartekrachtgolven zou ik het boekje een aanrader willen noemen!