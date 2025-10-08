door

Tussen 1 en 7 oktober is de interstellaire komeet 3I/ATLAS waargenomen vanaf Mars en wel door de twee ruimteverkenners die in een baan om Mars vliegen, ESA’s ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) en de Mars Express. op 3 oktober was de korste afstand tussen de rode planeet en de komeet, die bedroeg toen 30 miljoen km. Hierboven zie je een ainmatie van de foto’s die gemaakt zijn met de TGO, waarbij gebruik is gemaakt van het Colour and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS). Daarmee is te zien dat de komeetkern omgeven is door een coma van gas en stof.

Ze hebben overigens los van deze waarnemingen ook andere metingen gedaan aan 3I/ATLAS en wel met de UV-Visual Echelle Spectrograph (UVES) verbonden aan ESO’s VLT in Chili om de chemische samenstelling van de komeetkern te meten. Het gaat daarbij specifiek om de verhouding tussen nikkel en ijzer (Ni/Fe). Het blijkt dat bij zes metingen er al die tijd nikkel in de komeetkern is waargenomen, maar dat ijzer pas zichtbaar werd toen de komeet dichter bij de zon kwam en de afstand kleiner werd dan 2,64 Astronomische Eenheid (=afstand aarde-zon). Dat is best een snelle verandering en het geeft aan dat de komeet in eerste instantie erg afweek van kometen van het zonnestelsel, maar met de toename van ijzer zich gaat gedragen als een komeet van het zonnestelsel. men denkt dat het nikkel en ijzer tevoorschijn komen als gevolg van de sublimatie van Ni(CO)- en Fe(CO)-carbonylen in de komeetkern.

Meer over de waarnemingen aan de komeet 3I/ATLAS zijn te vinden in het vakartikel van Damien Hutsemékers et al, Extreme NiI/FeI abundance ratio in the coma of the interstellar comet 3I/ATLAS, arXiv (2025).

